Prezident jmenuje Vlčka a Kulhánka ministry, vláda bude opět kompletní

Vlčka i Kulhánka hned po jmenování premiér Petr Fiala uvede do úřadů.

Vlček potom zamíří na Mezinárodní strojírenský veletrh do Brna, kde má prezentovat novou hospodářskou strategii. Ve čtvrtek ji bude schvalovat vládě. Vlček se chce zaměřit zejména na dotažení smlouvy na dostavbu nových jaderných bloků v Dukovanech. Postavit je má korejská KHNP.

Kulhánek po uvedení do úřadu odjede na Jesenicko, kde se setká s hejtmanem a starosty obcí nejvíce postižených povodněmi. Chce zajistit, aby pomoc do regionů byla co nejrychlejší.

Konec Pirátů ve vládě

Kulhánkova předchůdce Bartoše prezident odvolal na návrh premiéra, protože podle něh nezvládl digitalizaci stavebního řízení. Piráti se rozhodli opustit vládu, která se tak změnila na čtyřkoalici.

Demisi dal i ministr pro legislativu Michal Šalomoun, který ve vládě skončí pátek. Jeho pozici se premiér rozhodl neobsazovat a Šalomounovu agendu převezme ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS.

Ministr zahraničí Jan Lipavský nesouhlasil s odchodem Pirátů z vlády a řekl, že ve straně končí. Demisi stáhl a zůstává ve vládě jako nestraník.