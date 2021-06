Šéf ČSSD Hamáček podpořil, aby byl Stříž jmenován novým šéfem žalobců

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš se v neděli v debatě vysílané v televizích Prima a CNN Prima News odvolával na to, že jmenování nového nejvyššího státního zástupci si nejprve musí ujasnit vládní koalice.

„My se musíme nejdřív ujasnit v koalici, jestli vlastně budeme hlasovat pro nějakého nového státního zástupce, nebo nebudeme. Jedna možnost, že Stříž bude pověřen, a vybere to příští vláda. Druhá možnost je, že teda budeme akceptovat návrh paní Benešové, ale já jsem se to dozvěděl včera z médií, tak skutečně jsem to neřešil ještě,“ řekl předseda vlády.



Zdrženlivě výběr nového nejvyššího státního zástupce komentoval prezident Miloš Zeman. „Já jenom vím, že pan Stříž byl doporučen předchozím nejvyšším státním zástupcem, to znamená Pavlem Zemanem. No a jestliže plní ministryně měla určitý konflikt s Pavlem Zemanem, pak jako prognostik per analogiam se mohu domnívat, že bude-li pan Stříž přijat, může mít konflikt i s touto osobou,“ prohlásil prezident.

Benešová už dříve řekla, že nový nejvyšší státní zástupce by měl být vzejít z řad žalobců. Fakticky tak škrtla bývalé politiky, včetně bývalého poslance za ČSSD a svého současného náměstka Jeronýma Tejce, o němž se v této souvislosti také spekulovalo.

„Já jsem veřejně přislíbila, že mým kandidátem na post bude člověk ze soustavy státních zástupců - a holt půjde proti zdi - ale bude to člověk ze soustavy,“ řekla Benešová Seznamu. A dala najevo, že je připravena se kvůli tomu případně i nechat odvolat.



Pavel Zeman se rozhodl rezignovat ke konci června. Nejvyšší státní zástupce má ze zákona právo prověřit všechny případy, jejichž vyšetřování jeho podřízení zastavili. Tak to udělal Pavel Zeman, když vrátil k novému vyšetřování kauzu Čapí hnízdo, kterou chtěl žalobce Jaroslav Šaroch zastavit, když se policie rozhodla stíhat současného premiéra. Jak upozornil v pondělí Respekt, kdyby byl Stříž jen pověřen vedením nejvyššího státního zastupitelství, nikoli jmenován, nemohl by udělat by to, co dříve udělal Pavel Zeman.