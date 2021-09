Borůvka, Rahula, Pětiletka. Obliba jmen v Česku se mění s dobou i režimem

Jméno je něco, co nám dají, ani se neptají. Něco, co s námi zůstane od narození do smrti. Vlastně i po smrti. V každé době měli lidé v oblibě trochu jiná jména a je pozoruhodné sledovat, co všechno výběr rodičů kdy ovlivnilo. Vliv měly zvyky, móda, vzdělání, historická situace, magie i třeba sentiment. Jmen jsou tisíce, ukažme si aspoň na některých, jak se jejich škála v běhu dějin měnila.