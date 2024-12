Statistik: Obliba jmen Vladimír a Ivan se propadla. Rodí se Baltazarové či Loly

Robert Šanda v Rozstřelu připustil, že za ztrátou obliby nebo naopak nárůstem popularity mohou být i vnější okolnosti, módní trendy. „V osmdesátých letech jsme například zaznamenali nárůst obliby dívčího jména Lucie, což mohlo souviset s filmem Lucie, postrach ulice.“

A úpadek rusky znějících jmen Vladimír a Ivan? Může za to agrese Vladimira Putina na Ukrajině? „Je to dost možné,“ připouští Robert Šanda, ale podle něj by trendy v dětských jménech stály za hlubší statistickou i jazykovědnou analýzu. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet v dalších letech.“

Jednoznačně prokazatelným trendem je podle statistika rostoucí pestrost dětských jmen. Navíc se objevují i exotická jména, která byla dříve v českých porodnicích raritou. „Počet různých jmen na tisíc narozených dětí vzrostl zhruba šestinásobně od padesátých let. Zatímco tehdy se v průměru objevovalo deset jmen na tisíc dětí, dnes je to až 70 nebo 80 jmen.“

Baltazar, Kryšpín nebo Lola

Mezi netradiční jména patří například Baltazar, Sven a Kryšpín či dívčí jména jako Lina, Lola či Doubravka. Šanda také zmínil případy smíšených rodin, kde se běžná česká jména kombinují s exotickými jmény, například původem z Asie.

Různorodost jmen reflektuje nejen globalizaci, ale i společenské trendy. „Například jméno Sofie začalo být populární v polovině devadesátých let, ačkoliv před rokem 1990 se v Česku téměř neobjevovalo. Jednou z hypotéz může být vliv mediálních osobností nebo již zmiňovaných filmů a seriálů.“

zdroj: ČSÚ

Nejčastěji se v Česku dědí mužská jména jako Antonín, František a Václav; u dívek Marie, Zdeňka a Natálie. Existují také rozdíly v tom, jak své děti pojmenovávají rodiče v menších obcích nebo ve velkých městech, a to zejména u chlapců.

Zatímco u dívek je Eliška nejpopulárnější plošně, Jakub vede v malých obcích a středně velkých městech, tam je mimochodem stále populární také tradiční Jan. Velkým městům nad 50 tisíc obyvatel však mezi novorozenci jednoznačně vévodí Matyáš.

Sčítání lidu chceme změnit

V Rozstřelu hovořil Robert Šanda i o tom, jak obtížné je pro ČSÚ získávat zajímavá statistická nebo například demografická data. Podle něj Sčítání lidu v roce 2021 přineslo nejen přesnější čísla, ale i moderní postupy právě v oblasti statistiky.

ČSÚ zavedl tzv. Cenzový informační systém, který čerpá data přímo z registru obyvatel, což celý proces získávání informací zásadně zjednodušuje. „Dříve jsme museli ručně vyhodnocovat data z matrik, nyní máme přístup k datům za celou republiku, což nám umožňuje analyzovat i dlouhodobé trendy,“ vysvětluje Šanda.

Digitalizace usnadnila i sledování demografických změn. Z dat vyplynulo, že vzdělanost žen se zvyšuje a v roce 2021 poprvé překonala úroveň vzdělanosti mužů v celkové populaci. Do budoucna by ČSÚ rád plně digitalizoval proces Sčítání lidu.

Papírové formuláře by měly být nahrazeny online dotazníky, jak je tomu již v některých evropských zemích. „Naším cílem je přejít na administrativní cenzy, kdy se data získávají výhradně z registrů. Zatím k tomu však v Česku chybí dostatečná datová základna,“ uzavírá Šanda.

Na jaká další úskalí narážejí statistici a demografové? Co dalšího přinoeslo Sčítání lidu v roce 2021? A co je to statistický geoportál? I na to odpovídal Robert Šanda v Rozstřelu.