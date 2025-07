Skály, zříceniny i technické památky. Vydejte se podél Lužnice trochu jinak

Pomalou jihočeskou řeku Lužnici zná každý vodák. Ale kanoe, pramička nebo raft není jediná možnost, jak poznat tenhle kouzelný kraj. Z Týna nad Vltavou, přes Bechyni do Tábora a Sezimova Ústí vede červená turistická trasa, která má potvrzení, že je mezi nejlepšími v Evropě. Jako první česká pěší trasa získala před několika lety ocenění Leading Quality Trails Best of Europe.

Její celková délka je přes padesát kilometrů, ale snadno ji lze rozdělit na několik částí. Na začátek trasy paradoxně červená značka nevede, jen její žlutá odbočka. Boží muka na soutoku Lužnice s Vltavou jsou oblíbenou filmovou lokací, třeba Troškových Kameňáků. Cesta odtud vede proti proudu řeky, červená se žlutou se opět setkají před Kolodějemi. Bohatou historii obce připomíná zámek Mitrowitz, který prochází rekonstrukcí, nebo židovský hřbitov.

Červená po mostě přechází na druhý břeh a míří k Bechyni. Kousek před ní funguje v létě přívoz, který zaveze zájemce do Židovy strouhy, při ústí do Lužnice lemují potok mohutné skalní masivy s řadou jeskyní. Své jméno získala právě podle nich, sloužily jako úkryt Židů v době středověkých pogromů. Vede tudy i turistická značka. Nad ústím potoka se klene lávka, zahrála si ve filmu natočeném podle knihy Stanislava Rudolfa Metráček, bestselleru náctiletých dívek 70. let.

Ale zpět na červenou, která vede po visuté lávce vysoko nad řekou. Pravé dobrodružství se odehrává na protější straně, kde vede oblíbená ferrata pro zkušené horolezce. Pak už se nad řekou otevře pohled na zámek, město s klášterem a slavný bechyňský most Duha.

Za kulturou do Bechyně

Bechyně není jen městem historie, ale i kultury. Zámecké kulturní léto láká na řadu divadelních představení nebo koncertů populárních umělců, třeba Marie Rottrové. Prohlídka zámku zase připomene Petra Voka z Rožmberka. Majitelé se sem snaží vozit zajímavé výstavy, každý rok pořádají několik mimořádných výstav českých i světových umělců a sochám patří i zámecký park.

Bechyně je také místem, kde se dá ubytovat a občerstvit na trase. Ale mají tu také něco, co nikde jinde není. Sto let starý železobetonový most Duha, národní kulturní památka se klene vysoko nad údolím řeky. Jezdí po něm nejstarší česká elektrická lokálka, vybudovaná Františkem Křižíkem, a vedle ní auta.

Za Bechyní se červená vrací do údolí řeky a spěchá do Dobronic, se zříceninou gotického hradu a kostelem Panny Marie, odkud je jedna z krásných vyhlídek na celé údolí.

Další zastávkou na trase do Tábora je Stádlecký most. Do roku 1960 stál na Vltavě, kvůli vzniku přehrady Orlík byl přemístěn sem. Je posledním dochovaným empírovým řetězovým mostem v Česku.

Příběh středověké sekty adamitů připomene zřícenina hradů Příběnice a Příběničky. Hrad býval hlavní rožmberskou pevností proti Táboru, ale jeho okolí místem, kde Jan Žižka bojoval s radikální sektou adamitů, vyznávajících podle legend nevšední sexuální svobodu. Zbořen byl po roce 1437, když Tábor podepsal s Rožmberky mír.

Za Příběnicemi vede červená skalnatým údolím, cestu turistům usnadňuje další visutá lávka a tunel. Na posledním rozcestí před Táborem dostanou turisté na výběr – buď po jedné straně řeky do města, nebo po druhé větvi trasy do Sezimova Ústí. Kolem vily prezidenta Beneše je zavede až na Kozí hrádek, další místo spojené s husity.