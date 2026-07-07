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Lidé leží v uličkách i u dveří. Nával mladých Španělů, vysvětlují ČD chaos ve vlacích

Lukáš Linhart
  18:04

Souprava ComfortJet Českých drah | foto: Radek Vebr, MAFRA

Na sociálních sítích se šíří fotografie přeplněných vlaků Českých drah, které zachycují cestující ležící v uličkách i v prostoru pro nastupování a vystupování, ale také plné odpadkové koše i jiný nepořádek v soupravách. A internetoví uživatelé nešetří kritikou. České dráhy situaci obhajují cestovní špičkou spojenou s mladými lidmi, která se týká prakticky jediné trasy Berlín – Praha – Budapešť.

Na zveřejněných snímcích jsou vidět zejména mladí lidé, kteří při cestách ulehli v průchozích uličkách. České dráhy pro iDNES.cz potvrdily, že jde o letní špičkou spojenou s cestami mladých Španělů po Evropě.

Podle zdroje iDNES.cz se však nejedná o ojedinělý případ. Podobně plné spoje jsou v letní sezoně na denním pořádku, popsal. Nejhorší situace má být ve spojích z Prahy do Berlína, stejně tak jsou problémy ve směru do maďarské Budapešti, což ostatně potvrdil i národní dopravce. Níže přiložené fotografie, které se objevily na sociálních sítích, podle zdrojů redakce iDNES.cz pocházejí z minulého víkendu.

Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský pro iDNES.cz popsal, že se jedná především o skupinky mladých Španělů, kteří se každoročně v červenci vydávají na poznávací cesty Evropou. „Podobné obsazení se týká v našem případě zhruba čtyř vlaků v rámci celé sítě, a to dvou dopoledních vlaků odjíždějících z Berlína do Prahy – z Berlína jsou dopravcem Deutsche Bahn a my vlak přebíráme v pohraniční stanici Děčín – a obvykle dvou dopoledních vlaků z Prahy do Budapešti,“ sdělil.

„Jedná se o zhruba měsíční špičku spojenou s cestami této mládeže, která trvá několik týdnů v červenci a dotýká se v takové míře prakticky jediné trasy Berlín – Praha – Budapešť a na této trase pouze několika málo (obvykle dvou) dopoledních vlaků,“ podotkl Šťáhlavský.

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Že nejde o nový problém, připomínají i uživatelé v komentářích na sociálních sítích. Jeden z nich popsal, že podobnou zkušenost zažíval už v roce 2011, kdy začal pravidelně jezdit z Prahy do Berlína. „V Praze vlak narvaný tak, že jsme jezdili část cesty na chodbě, jednou dokonce na WC, protože dál jsme se nedostali,“ vylíčil. Dodal, že do vlaku už před odjezdem nebylo možné zakoupit jízdenky.

Možné vyloučení z přepravy

České dráhy však upozorňují, že kapacita spojů na trase mezi Prahou a Berlínem se oproti minulosti zvýšila. Na lince podle mluvčího nabízejí společně se svými partnery více než 2 500 míst k sezení. „Spoje Berlín – Praha mají v současnosti zvýšenou kapacitu oproti minulosti. Nasazením ComfortJetů jsme navýšili kapacitu těchto vlaků o cca 100 až 150 míst k sezení. Obě linky (Berliner a Metropolitan) jezdí po celý den v intervalu dvě hodiny a turisté mohou volit i méně obsazené vlaky ráno nebo odpoledne,“ doplnil Šťáhlavský.

Připomněl, že pokud by došlo k vyčerpání kapacity včetně míst ke stání, dopravce může cestující bez rezervace z přepravy vyloučit.

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Jedním z důvodů letního náporu vlakové dopravy může být využívání jízdenky Interrail, která během prázdnin umožňuje mladým lidem cestovat napříč Evropou. Platí až ve 33 zemích, kromě států Evropské unie například také ve Velké Británii, Turecku, Norsku nebo Švýcarsku. V Česku ji akceptují České dráhy, RegioJet i Leo Express.

Jízdenka Interrail však nezahrnuje cenu místenky, kterou si cestující musí zarezervovat a zaplatit zvlášť. Spoj, který si zahraniční turisté vyberou, tak může být často vyprodaný nebo v něm už nemusí být dostupná místa k sezení.

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Nepovinné rezervace kritizuje řada diskutujících pod příspěvkem na sociálních sítích. „Znovu se mi potvrzuje moje dlouholetá pozice, že všechny EC/rj/IC/SC mají být bezvýhradně povinně místenkové. Aspoň přes léto,“ napsal jeden z uživatelů. To však podle Českých drah není možné. „Vlaky jsou vedeny v závazku veřejné služby a nemohou být s povinnou rezervací,“ vysvětlil Šťáhlavský v reakci pro iDNES.cz.

Národní dopravce proto cestujícím doporučuje, aby si při delších cestách místenky pořizovali předem. „Celoročně doporučujeme při plánování cesty také sledovat takzvaný semafor u vyhledávače spojů, který informuje o očekávané obsazenosti daného spoje,“ doplnil mluvčí.

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