Stoletých bude přibývat i v Česku, říká demografka Jitka Rychtaříková

Třicet let v řadě se v Česku zvedala křivka naděje dožití, v roce 2019 se muži v průměru dožívali šestasedmdesáti, ženy dokonce dvaaosmdesáti let. Pandemie covidu-19 rekordně vysoké údaje na dva roky citelně snížila, ale předběžná čísla za rok 2022 už zase vypadají nadějně. „Vypadá to, že covid je za námi a že se v délce dožití pomalu vracíme do doby před pandemií, do úrovně roku 2018,“ říká demografka Jitka Rychtaříková, profesorka na katedře demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Na Západě pracující důchodci spíše oceňují, že se dostanou mezi lidi, nezakrní a žijí dál společensky hodnotný život, lidi na Východě přesvědčí především peníze.