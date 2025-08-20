Byl čtvrtek a Jiřikovský měl v pátek ráno přijít na služebnu Národní centrály proti organizovanému zločinu vysvětlovat, kde vzal bitcoiny za miliardy. Kriminalisté se ale obávali, aby se opravdu nesebral a neodletěl do zahraničí, protože i když jej policie od počátku vyšetřovala a pracovala s podezřením, že bitcoiny byly nelegální, nic mu nebránilo opustit republiku. Kamkoliv.
Uspěli: některé počítače byly zapnuté, bitcoinové peněženky v nich „otevřené“. Podle informací iDNES.cz tak policie prolomila desítku peněženek s bitcoiny.