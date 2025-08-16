„Obviněné osobě je kladeno za vinu, že měla zastírat původ těchto bitcoinů z trestné činnosti, konkrétně z nelegálního obchodování na internetu (na tzv. dark netu). Stíhané skutky, k nimž mělo dojít v roce 2015 a v roce 2025, jsou posouzeny jako dva pokračující trestné činy legalizace výnosů z trestné činnosti,“ uvedli žalobci.
Policie podle webu rozhodla o zahájení trestního stíhání Jiřikovského jako jediné fyzické osoby dnes. Jiřikovského policisté zadrželi ve čtvrtek večer. V pátek odpoledne jej převezli na brněnský Obilní trh, kde sídlí regionální pobočka Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).
|
Jiřikovský se bál, že po něm někdo jde. Policie mu zabavila BMW i desítky milionů
S novináři Jiřikovský nemluvil. V budově pobyl asi 2,5 hodiny, poté jej policisté převezli jinam. Není zřejmé, zda pro něj žalobce navrhne vazbu. Pokud ano, pravděpodobně by se jí zabýval brněnský městský soud, a to ještě o tomto víkendu.
Miliardový bitcoinový dar od Jiřikovského přijal pro ministerstvo spravedlnosti ministr Pavel Blažek (ODS), v červnu kvůli tomu skončil ve funkci. Jeho nástupkyně ve funkci Eva Decroix (ODS) nechala vypracovat audit kauzy, jehož první část auditorská firma Grant Thornton zveřejnila na konci července.
|
VIDEO: Jak si zásahovka došla pro Jiřikovského. Neoznačené dodávky i útěk na střechu
Uvedla mimo jiné, že ministerstvo bitcoinový dar nemělo přijímat, protože vědělo o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti. Podle shrnutí první části auditu také existuje riziko naplnění skutkových podstat některých trestných činů.