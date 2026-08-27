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Soud ponechal Jiřikovského ve vazbě, ten proti rozhodnutí podal stížnost

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  9:59
Tomáš Jiřikovský (2018)

Tomáš Jiřikovský (2018) | foto: ČTK

Advokát Martin Kotrbáček (vlevo) odchází z budovy brněnského krajského soudu,...
Eskorta veze Tomáše Jiřikovského ze stání o prodloužení vazebního stíhání od...
Eskorta veze Tomáše Jiřikovského ze stání o prodloužení vazebního stíhání od...
Eskorta veze Tomáše Jiřikovského ze stání o prodloužení vazebního stíhání od...
29 fotografií
Tomáš Jiřikovský, který je jedním z hlavních aktérů v bitcoinové kauze, podal stížnost proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Ponechal ho ve vazbě, ve které je už od loňského srpna. O stížnosti bude nyní rozhodovat vrchní soud. Jiřikovský je mimo jiné obviněný z legalizace výnosů z trestné činnosti, za což mu hrozí až 30 let vězení.

Krajský soud o vazbě rozhodoval v pondělí. Protože státní zástupkyně ve věci nedávno podala obžalobu, soud musel o dalším trvání vazby rozhodnout nejpozději do 30 dnů od jejího doručení. Před podáním obžaloby rozhodoval o vazbě městský soud a Jiřikovský proti jeho rozhodnutí také podal stížnosti. Termín hlavního líčení zatím známý není.

O vazební zasedání měla média stejně jako v předchozích případech značný zájem, do jednací síně ale novináři vstoupit nemohli, standardně se konalo jako neveřejné. Zasedání provázela zvýšená bezpečnostní opatření, na místě byli policisté v kuklách s dlouhými zbraněmi.

Dárce bitcoinů Jiřikovský zůstane ve vazbě, nastínil ale možnost spolupráce

Podle státní zástupkyně Lucie Slámové Jiřikovský k několika bodům obžaloby nastínil možnosti spolupráce, s policií dosud nespolupracoval. Týká se dvou bodů obžaloby. Jde o provozování darknetového tržiště a legalizaci výnosů z této činnosti v roce 2015.

Policie zadržela Jiřikovského v jeho domě v Břeclavi loni 14. srpna. Následně ho obvinila ze dvou skutků legalizace výnosů z trestné činnosti, kterých se podle kriminalistů dopustil v roce 2015 a loni. Podle policie Jiřikovský zastíral původ bitcoinů pocházejících z trestné činnosti.

Loňský skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinění následně rozšířili, a to kvůli provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Jiřikovského jednání posoudili mimo jiné jako zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami.

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Státní zástupkyně pro Jiřikovského požaduje za provozování darknetového tržiště a za legalizaci výnosů z této činnosti souhrnný trest 20 let vězení a propadnutí majetku. Za praní špinavých peněz v podobě darování bitcoinů v hodnotě 960 milionů korun ministerstvu pak navrhuje dalších devět let vězení.

Žalobkyně v bitcoinové kauze kromě Jiřikovského obžalovala také exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS), jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze. Ve vazbě nejsou. Blažkovi a Daňhelovi navrhuje 6,5 roku vězení a milionové peněžité tresty za to, že podle obžaloby při přijetí bitcoinového daru od darknetového tržiště úmyslně porušili povinnosti úředních osob a pomáhali legalizovat výnosy z trestné činnosti.

Advokát Titz, který původně zastupoval Jiřikovského, podle žalobkyně tuto legalizaci zorganizoval. Dále čelí obžalobě z praní špinavých peněz. Pro Titze žalobkyně navrhuje osmiletý trest vězení, peněžitý trest v desítkách milionů korun a osmiletý zákaz činnosti. Všichni obvinění vinu odmítají.

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