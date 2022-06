Světově proslulá Eva Jiřičná vstupuje do síně slávy České komory architektů

V porotě, která o udělení Pocty ČKA za rok 2021 rozhodla, zasedli architekt, vysokoškolský pedagog a emeritní děkan FA ČVUT Ladislav Lábus, architektka Hana Špalková, publicista Petr Volf, novinářka Karolína Vránková a architekt, vysokoškolský pedagog a emeritní děkan FA ČVUT Zdeněk Zavřel.

Podle poroty Jiřičná k architektuře přistupuje komplexně, v celé její šíři. Nedělá rozdíly mezi malými a velkými úkoly. „Dokáže ztvárnit židle či stoly, světový úspěch jí přinesla schodiště s revolučním uplatněním skla. Dává podobu galeriím, obchodům, restauracím i rodinným domům, navrhuje veřejné budovy různého zaměření: knihovnu, hotel, školu, duchovní či kongresové centrum, dopravní terminál, oranžerii,“ uvedli porotci.

Vyzdvihli, že Eva Jiřičná má „úžasný cit pro konstrukci stavby, díky svrchované znalosti technologií přichází s nejefektivnějšími řešeními“. „Otevřenost a schopnost naslouchat je vzácná výbava architekta. V případě Evy Jiřičné se k tomu přidává ještě lidskost a laskavost, s níž například nezištně pomáhá mladším kolegům při vstupu na profesionální scénu. Eva Jiřičná architekturu miluje a své profesi dělá tu nejlepší službu,“ shodli se odborníci a kolegové z poroty.

„Příležitost, že jsem mohla prožít ty dva světy – žít v Londýně a zároveň se vrátit do Zlína, to považuji za obrovské štěstí. Pokud se o ocenění můžu s někým rozdělit, tak cena, kterou dostávám, není pro mě, ale pro ty všechny, kteří by ji byli dostali, kdyby měli příležitost,“ uvedla Jiřičná.

Připomněla tím, jak si cení otevřených profesních možností, zkušeností a příležitostí se učit, které jí přinesla emigrace do Velké Británie, kde zůstala v roce 1968 po legální stáži.

Eva Jiřičná se narodila v roce 1939 ve Zlíně. Za svou architektonickou tvorbu obdržela řadu cen, mimo jiné několik cen Grand Prix Obce architektů nebo Řád britského impéria za zásluhy v oblasti designu. V letech 1993 až 2006 vedla ateliér architektury na pražské UMPRUM a je nositelkou několika čestných doktorátů českých i zahraničních univerzit.

Mezi významné autorské realizace Jiřičné patří dopravní terminál Canada Water nebo stavební a interiérové úpravy Victoria & Albert Museum v Londýně, interiéry obchodních firem Joseph, Boodles, Joan & David nebo Harrods, schodiště v Somerset House a Tiffany Galerie v New Yorku.

K jejím pracím v Čechách patří hotel Josef na Starém Městě v Praze, nová oranžerie v Královské zahradě Pražského hradu, Kongresové a univerzitní centrum ve Zlíně nebo úprava kostela svaté Anny pro Nadaci Vize 97 Václava a Dagmar Havlových.

Naopak s neúspěchem se setkal její projekt tří věží, které chtěl na místě žižkovského Telecomu postavit developer Central Group. Rozhodla o tom světová organizace UNESCO, která požadovala, aby nepřesahovaly okolní zástavbu. Věže se tak zřejmě pokusí firma postavit někde jinde.