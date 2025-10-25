„Univerzitu znám z každé perspektivy – od studenta přes školitele, zástupce vedoucího katedry, garanta programu až po proděkana a děkana. Vím, co akademiky trápí, i co je motivuje. Vím, že systém se dá měnit, pokud je vůle a odvaha,“ říká Zima pro iDNES.cz.
Pane profesore, kandidujete na funkci rektora Univerzity Karlovy. Co vás k tomu po osmi letech ve vedení Přírodovědecké fakulty UK vede?
Rozhodnutí kandidovat nebylo spontánní. Osm let jsem vedl Přírodovědeckou fakultu, jednu z největších fakult Univerzity Karlovy s rozpočtem přes dvě miliardy korun a stovkami zaměstnanců. Viděl jsem, jak obrovský potenciál univerzita má, ale také jak často naráží na vlastní limity, přebujelou administrativu, slabou koordinaci a nedostatek důvěry mezi fakultami a vedením.
Kandiduji proto, že univerzita podle mého názoru potřebuje nový impuls, obnovu důvěry, profesionalitu v řízení a větší otevřenost dovnitř i navenek. Rektorát má být moderní institucí, která fakultám slouží, nikoli je řídí shora. Chci nabídnout zkušenost člověka, který ví, že systém se dá změnit, pokud se pracuje s respektem, daty a odpovědností.
Co vaše kandidatura nejstarší české univerzitě nabízí?
Mou vizí je univerzita, na kterou budeme hrdí nejen ze setrvačnosti, ale díky tomu, jak funguje. Univerzita Karlova je českým rodinným stříbrem a lidé jsou na ni právem hrdí. Jenže události posledního roku, jmenovitě chaos kolem odměn, personální spory a mediální kauzy, tuto pověst značně poškodily. Místo aby se mluvilo o úspěších našich vědců a vědkyň, řeší se manažerské přešlapy. To chci změnit.
Cílem je vrátit univerzitě důvěryhodnost a klid, aby se mohla soustředit na to podstatné, což je poskytování kvalitního vzdělávání, špičkový výzkum a službu společnosti. Univerzita má být otevřená, nikoli zahleděná sama do sebe. Zároveň musí být moderní s efektivním řízením, digitalizací a jasnou odpovědností za výsledky.
Jste profesor přírodních věd, umíte být exaktnější?
V prvních třech měsících, tedy do 30. dubna 2026, chci položit pevné základy nového stylu řízení.
Za prvé, kvalitní a včasné podklady pro rozhodování. Na každé jednání kolegia, senátu i poradního orgánu musí být materiály k dispozici minimálně tři pracovní dny předem. To je základ kultury odpovědného řízení. Zároveň na každý problém nemusí mít univerzita ad hoc zřízenou komisi nebo uspořádat kulatý stůl. Vedení je od toho, aby rozhodovalo a neslo odpovědnost.
Za druhé, jasná struktura rektorátu a principy projektového řízení. Dnes je rektorát příliš roztříštěný, často chybí jasné gesce a odpovědnost. Stanovím věcné gestory agend a nastavím projektové řízení se sledováním výstupů, nikoli jen činností. Do toho patří i zavedení systému manažerského odměňování s jasnými KPIs.
A za třetí, reforma digitalizace. Vybereme tři pilotní oblasti, kde začneme s novou architekturou univerzitních IT systémů. Současně zahájíme reformu Ústavu výpočetní techniky UK, aby se z něj stalo skutečné technologické centrum, ne pouze servisní útvar.
K tomu přidávám forenzní a personální audit rektorátu, inventuru univerzitního majetku a zřízení strategického panelu rektora složeného z respektovaných osobností napříč fakultami a společností.
Prof. Jiří Zima
Ze studijního informačního systému (SIS) si dělali legraci posluchači Masarykovy Univerzity v době, kdy jste se stal profesorem analytické chemie – to je patnáct let zpátky....
Současný SIS je zastaralý, složitý a uživatelsky nevlídný. Studenti i vyučující to říkají roky. Chci, aby nový systém byl modulární, přehledný a navázaný na konkrétní procesy, nikoli jeden monolit, ale sada funkčních modulů: studium, doktorské studium, mobility, výzkum, granty.
Do tří měsíců po nástupu ve funkci chceme s kolegou Nečaským představit pilotní architekturu univerzitního IT prostředí. Cílem je sjednotit datové toky, zamezit duplicitám a zajistit, že univerzitní systémy budou komunikovat mezi sebou i s fakultními. Inspiruji se v zahraničí, například vídeňská nebo kodaňská univerzita propojily digitalizaci se strategickým řízením a pravidelným vyhodnocováním efektivity. To je cesta, kterou musí jít i UK.
Avizujete, že jedním z vašich cílů je posílit dostupnost podpůrných stipendií. Jak?
Dostupnost studia je zásadní, pokud chceme být skutečně otevřenou univerzitou. Chci, aby systém stipendií byl rychlejší, přehlednější a více proaktivní. Student se musí dozvědět o stipendiu dřív, než se dostane do problémů, a to přímo v SIS, e-mailem nebo prostřednictvím univerzitní aplikace.
Zároveň je nutné jednat s ministerstvy o rozšíření zdrojů pro stipendia, ať už jde o podporu na jídlo, ubytování nebo cílenou podporu doktorandů. Do systému chci zapojit i neziskové organizace a nadace, jako Nadaci OSF či Albatros, které se dlouhodobě věnují dostupnosti vzdělávání.
A hlavně musíme odstranit institucionální bariéry. Často se stává, že podpora existuje, ale studenti ji nevyužijí, protože systém je příliš složitý. Cílem je, aby pomoc skutečně doputovala k těm, kteří ji potřebují.
Umím si představit, že Univerzita aktuálně má přebujelou administrativu. Jak to chcete změnit?
Začneme na rektorátu. Jako vedení musíme jít příkladem. Na základě personálního auditu zhodnotím opodstatnění takového množství úvazků, omezím DPP a DPČ, racionalizujeme cestovní náklady na reálnou potřebu, tedy žádné spanilé jízdy půlky vedení. Nejsme papaláši.
Do systému chci také zavést pozici administrativního ombudsmana. Ten bude kontaktním místem, kam se mohou obracet zaměstnanci či senátoři se svými podněty na zjednodušení agend, odstranění byrokracie a efektivnější fungování procesů. Administrativní ombudsman nebude kontrolorem, ale prostředníkem mezi fakultami, rektorátem a zaměstnanci, který bude hledat praktická řešení. Chci, aby každý, kdo na univerzitě pracuje, měl možnost upozornit na zbytečné procedury nebo duplicity a viděl, že se s těmito podněty reálně pracuje.
Jak nastavíte vztah mezi fakultami a rektorátem?
Zásadně věřím v princip subsidiarity. Fakulty musí mít autonomii, protože právě tam vzniká vzdělávání a věda. Úkolem rektorátu není exekutivně řídit, ale ideově. Dále podporovat, koordinovat a poskytovat servis.
Zavedu proto jasný a férový model alokace externích prostředků, kde bude transparentně vidět, kolik fakulty odvádějí do společného rámce a co z něj dostávají zpět. Chci, aby to byl dvousměrný vztah, ne příspěvky do černé skříňky, ale jasně definované partnerství.
Zároveň vytvoříme systém datových a ekonomických dashboardů, které budou sloužit děkanům i akademickým senátům pro informované rozhodování. Fakulty mají mít oporu v datech, ne v odhadech nebo politických tlacích.
Zopakuji, že jste jste profesor přírodních věd. Váš program obsahuje měřitelné cíle. Které považujete za nejdůležitější?
Stanovil jsem si pět hlavních měřitelných závazků: nárůst počtu ERC grantů o 50 procent, zvýšení počtu studujících v cizojazyčných programech o 25 procent, zvýšení úspěšnosti dokončení doktorského studia, zkrácení administrativních procesů na rektorátu o 25 procent a zvýšení mezinárodních mobilit o 15 procent.
Jsou to konkrétní cíle, které lze vyhodnocovat. Chci, aby vedení univerzity pracovalo s jasnými ukazateli a aby akademická obec mohla kontrolovat, jak se naplňují. Transparentnost neznamená jen otevřená data, ale také odpovědnost za výsledek.
