Oznámil jsem korupci. I díky tomu mám práci. Čech Žežulka chce lepší Slovensko

V krátkém časovém sledu dostal Jiří Žežulka žádost o úplatek. Kauzu pomohl policii zmapovat a dostal tak před soud jeden z největších korupčních případů ve státní správě posledních let. Jeho bývalý kolega Jiří Jung chtěl 10 milionů korun výměnou za informace pro Žežulkova klienta (Žežulka byl donedávna daňový poradce). V­ prosinci Žežulku slovenský ministr financí Eduard Heger uvede do pozice prezidenta Finanční správy Slovenska. Bude to vůbec poprvé, co bude finanční správě členské země EU šéfovat cizinec. „Když jsem podával přihlášku, moc jsem s tím nepočítal,“ říká Žežulka v rozhovoru pro MF DNES.