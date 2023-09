GLOSA: Falešné vládní vize. Daleko pravděpodobnější je dlouhodobý úpadek

Premiér Petr Fiala vystoupil na konferenci Česko na křižovatce - Vize a strategie pro dalších 30 let. (1. září 2023) | foto: ČTK

Naše země už zase nevzkvétá. Na to, aby to zjistil, nemusí být člověk ekonomickým analytikem. Jako jediná v Evropě Česká republika dosud nedosáhla předcovidové úrovně HDP, který letos navíc klesne, píše Jiří Weigl, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky z let 2003–2013.