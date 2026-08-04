Dokázal ovládat veřejné peníze, strategická rozhodnutí městských firem i osudy desítek lidí, kteří mu sloužili. Obžaloba vyčíslila celkovou škodu na evropských dotacích na 143 milionů korun, další poškození vymáhají přes 181 milionů.
Kokain, střelba, mrtvoly
Když v dubnu 2018 zasáhlo komando Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), policie Vařila spolu s dalšími osmi lidmi a dvanácti firmami obvinila z rozsáhlé korupce, manipulace s veřejnými zakázkami a dotačních podvodů.
Skrze vlivného fotbalového bosse Miroslava Peltu, který seděl v dozorčí radě dopravního podniku a jehož jablonecký klub BusLine štědře sponzoroval, organizoval luxusní letecké VIP zájezdy na fotbal do Kodaně a Amsterdamu.