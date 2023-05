V Česku se učí sto let stejně, proto jsem založil svoji školu, říká její šéf

Vaše děti začaly dorůstat do věku, kdy jste pro ně musel pomalu začít řešit školu. Byl to jediný impulz k tomu, abyste založil vlastní?

Jediný asi ne, ale primární určitě. V Hradci jsou dvě školy, které by pro nás svým přístupem měly smysl, jenže jsou přetížené a losuje se na nich. A protože máme zkušenosti s rozjížděním projektů a firem, tak jsme si řekli, že by to mohlo jít.

Z českých škol často vycházejí lidé, kteří mají obavy pokládat otázky a být konfrontovaní. Bojí se udělat chybu. Je velmi důležité chyby dělat.