Doma miliony v hotovosti? Měl by skončit, vyzval STAN šéfa Správy železnic

Autor: ,
  13:36
Generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda by měl skončit ve funkci. Shodlo se na tom předsednictvo hnutí STAN, které pověřilo svého zástupce ve správní radě SŽ, aby na jejím nejbližším jednání podnikl kroky vedoucí k odvolání Svobody. Hnutí to v sobotu uvedlo na síti X.
Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda | foto: Správa železnic

Ředitel Správy železnic Jiří Svoboda na slavnostním zprovoznění opravené trati...
Slavnostní zahájení rekonstrukce Masarykova nádraží v Praze. Na snímku zleva...
Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda (listopad 2021)
Projekt na pražském hlavním nádraží ve středu představili generální ředitel...
12 fotografií

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovali kvůli zakázkám Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a SŽ v úterý na několika místech. Nikoho nezadrželi ani zatím neobvinili. Podle informací webu Odkryto.cz se policie zabývá několika miliardovými tendry obou podniků, je mezi nimi například dostavba dálnice D3 nebo modernizace Masarykova nádraží v Praze.

Podle pátečních informací webu iRozhlas.cz kriminalisté ve Svobodově domě našli hotovost převyšující částku 80 milionů korun. Ředitel tvrdí, že peníze pocházejí z celoživotních úspor jeho otce a dědečka.

NCOZ našla u šéfa Správy železnic 80 milionů v hotovosti. Úspory mého otce, tvrdí

Svoboda následně nastoupil na dovolenou, státní organizaci zatím řídí jeho statutární náměstek Mojmír Nejezchleb. K tomuto kroku vyzval Svobodu ministr dopravy v demisi Kupka, který v pátek řekl, že o dalším postupu jedná s předsedou správní rady SŽ, která jmenuje a odvolává generálního ředitele podniku.

„Ctíme presumpci neviny, trestněprávní rovinou se zabývá policie, ale vysoce postavený manažer státní firmy musí být především důvěryhodnou osobností, a to i v zájmu instituce, kterou reprezentuje,“ uvedlo v sobotu hnutí STAN.

Serveru Seznam Zprávy Svoboda řekl, že si za dobu působení na SŽ vydělal 70 milionů korun. Generálním ředitelem je od března 2018, předtím byl mimo jiné v dalších vedoucích funkcích společnosti. Nejsem trestně stíhán, řekl serveru.

NCOZ se zajímá o tendr na dálnici D3, zakázka se prodražila o třetinu

Ministerstvo dopravy na základě policejních zásahů rozhodlo o nezávislém auditu prověřovaných zakázek. Ve středu byl podle mluvčí SŽ Nely Eberl Friebové zahájen mimořádný interní audit, který se zaměřuje na zákonnost postupů a dodržení interních pravidel při zadávání a realizaci veřejných zakázek.

Správní rada SŽ na pátečním jednání vzala na vědomí informaci o nařízení interního auditu a po generálním řediteli požadovala, aby ji podle možností seznámil s poskytnutou součinností orgánům činným v trestním řízení, tedy policii, státním zástupcům a soudům. Bod týkající se případné Svobodovy rezignace na programu nebyl.

V sídle Správy železnic zasahovali policisté z NCOZ

Správa železnic je státní organizace, která se mimo jiné stará o koleje, nádražní budovy, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železnici. Působí také jako investor při výstavbě tratí.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis

Richard Avedon: Vévoda a vévodkyně z Windsoru, hotel Waldorf Astoria, apartmá...

Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh Eduarda VIII.? Jenže Richard Avedon ukázal, že za leskem šperků a noblesními pózami se skrývá mnohem...

Móda ze Slavíka: Řecká bohyně Hejdová, sexy Kerndlová a Toulová volající o pozornost

Móda z předávání cen Český slavík 2025

Český slavík 2025 zná své vítěze. Ceny si odnesli Ewa Farna, Václav Noid Bárta i Kabáti. Kdo si ale odnese pochvalu za nejlepší outfit večera? Stylista Jakub Eliáš ohodnotil outfity několika hostů....

GLOSA: Černé božstvo v Praze 1988. Kniha o Depeche Mode připomíná slavný koncert

Premium
"Podobné vytržení snad zažila hala naposledy v roce 1985, když českoslovenští...

Koncert kapely Depeche Mode v roce 1988 v Pražské sportovní hale se ve své době rovnal málem zázraku. Jaké to bylo, když do socialistickou šedí potažené ČSSR přijela „západní“ kapela na vrcholu sil,...

29. listopadu 2025

Hrad otevřel běžně nepřístupné prostory. První návštěvníky přivítal Pavel osobně

První návštěvníky na Pražském hradě přivítal v Rothmayerově sále prezident Petr...

Možnost prohlédnout si běžně nepřístupné reprezentační prostory Pražského hradu, navštívit svatovítskou katedrálu nebo se projít Zlatou uličkou využily u příležitosti hradního dne otevřených dveří...

29. listopadu 2025  13:45

Rušení i zpoždění spojů. Problémy Airbusu ochromily letiště v Evropě i Asii

Fronty na tokijském letišti Haneda, kde se ruší lety kvůli problémům dopravních...

Problémy dopravních letadel Airbus A320 narušují leteckou dopravu v Evropě i v Asii, ohroženy jsou ale i cestovní plány lidí ve Spojených státech. Některé lety se zpožďují, potíže ale nejsou nijak...

29. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  13:38

Doma miliony v hotovosti? Měl by skončit, vyzval STAN šéfa Správy železnic

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda

Generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda by měl skončit ve funkci. Shodlo se na tom předsednictvo hnutí STAN, které pověřilo svého zástupce ve správní radě SŽ, aby na jejím nejbližším...

29. listopadu 2025  13:36

V Německu protestují proti založení mládežnické AfD. Přišly tisíce lidí

Tisíce lidí v Giessenu protestují proti založení mládežnické organizace AfD....

Tisíce lidí protestují ve středoněmeckém městě Giessen proti ustavujícímu sjezdu mládežnické organizace strany Alternativa pro Německo (AfD). Proti demonstrantům, kteří blokují přístupy k místu...

29. listopadu 2025  13:22

Co Putin skutečně řekl? Orbánova tlumočnice pozměnila projev šéfa Kremlu

Maďarský premiér Viktor Orbán přijel do Moskvy na schůzku se svým ruským...

Během pátečního setkání ruského prezidenta Vladimira Putina a maďarského premiéra v Moskvě vzbudila pozornost role Orbánovy tlumočnice. Při překladu Putinových slov měnila jejich význam nebo věty...

29. listopadu 2025  13:02

Uznat manželství gayům? Soud EU chce obelstít ústavu, zlobí se politici v Polsku

Premium
ilustrační snímek

Vypadá to na velkou roztržku. Soudní dvůr Evropské unie tento týden rozhodl, že jednotlivé země musí uznávat manželství stejnopohlavních párů, uzavřené v souladu se zákonem v jiné členské zemi. Tedy...

29. listopadu 2025

Motoristé trvají na nominaci Turka. Udělali jsme vstřícné gesto, řekl Macinka

Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Nominaci Filipa Turka do vlády na ministra životního prostředí bere předseda Motoristů Petr Macinka jako „vstřícné gesto“. Nechce blokovat vznik kabinetu, zároveň však trvá na tom, že Turek bude...

29. listopadu 2025  12:14,  aktualizováno  12:58

Meteorologové zrušili výstrahu před ledovkou, oteplí se

První sníh v Praze. (24. listopadu 2025)

Meteorologové v sobotu zrušili výstrahu před ledovkou, kterou vydali v pátek. Aktuální teploty povrchů v místech s deštěm se podle nich drží nad bodem mrazu a riziko ledovky tedy nehrozí.

29. listopadu 2025  12:46

Záplavy v Thajsku si vyžádaly přes 160 obětí. Snímky ukazují devastaci země

Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl na 162, uvedla v sobotu ráno s odvoláním...

Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl na 162, uvedla v sobotu ráno s odvoláním na mluvčího vlády agentura Reuters. Předchozí bilance činila 145 obětí. Povodně zasáhly zejména jih této asijské země....

29. listopadu 2025  9:06,  aktualizováno  12:33

Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás
Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás

Salko je pro mnoho domácností symbolem jednoduchého a poctivého sladkého pečení. Hodí se při přípravě nejen skleničkových dezertů a krémů, ale i...

Vitaj ve vinohradě! láká nová deskovka. Hra se dá zpestřit pitím vína

V deskovce Vitaj na Vinohradě! od Michaely Cichrové se hráči stávají vinaři ze...

Loni představila svou první deskovou hru zaměřenou na Krkonoše, kam se před pár lety přestěhovala z Brna. Jihomoravské přátele tím však Michaela Cichrová trochu nahněvala. A tak ve spolupráci s...

29. listopadu 2025  12:04

Žijte jako americký prezident. V Atlantě je na prodej věrná replika Bílého domu

Stavba byla navržena v měřítku 3/4 podle skutečné Bílého domu ve Washingtonu....

Jeden z nejznámějších a nejneobvyklejších domů v americkém státě Georgia, replika Bílého domu ve Washingtonu, se opět ocitl v centru pozornosti. Jeho současná majitelka se ho totiž chystá prodat za...

29. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.