Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovali kvůli zakázkám Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a SŽ v úterý na několika místech. Nikoho nezadrželi ani zatím neobvinili. Podle informací webu Odkryto.cz se policie zabývá několika miliardovými tendry obou podniků, je mezi nimi například dostavba dálnice D3 nebo modernizace Masarykova nádraží v Praze.
Podle pátečních informací webu iRozhlas.cz kriminalisté ve Svobodově domě našli hotovost převyšující částku 80 milionů korun. Ředitel tvrdí, že peníze pocházejí z celoživotních úspor jeho otce a dědečka.
NCOZ našla u šéfa Správy železnic 80 milionů v hotovosti. Úspory mého otce, tvrdí
Svoboda následně nastoupil na dovolenou, státní organizaci zatím řídí jeho statutární náměstek Mojmír Nejezchleb. K tomuto kroku vyzval Svobodu ministr dopravy v demisi Kupka, který v pátek řekl, že o dalším postupu jedná s předsedou správní rady SŽ, která jmenuje a odvolává generálního ředitele podniku.
„Ctíme presumpci neviny, trestněprávní rovinou se zabývá policie, ale vysoce postavený manažer státní firmy musí být především důvěryhodnou osobností, a to i v zájmu instituce, kterou reprezentuje,“ uvedlo v sobotu hnutí STAN.
Serveru Seznam Zprávy Svoboda řekl, že si za dobu působení na SŽ vydělal 70 milionů korun. Generálním ředitelem je od března 2018, předtím byl mimo jiné v dalších vedoucích funkcích společnosti. Nejsem trestně stíhán, řekl serveru.
NCOZ se zajímá o tendr na dálnici D3, zakázka se prodražila o třetinu
Ministerstvo dopravy na základě policejních zásahů rozhodlo o nezávislém auditu prověřovaných zakázek. Ve středu byl podle mluvčí SŽ Nely Eberl Friebové zahájen mimořádný interní audit, který se zaměřuje na zákonnost postupů a dodržení interních pravidel při zadávání a realizaci veřejných zakázek.
Správní rada SŽ na pátečním jednání vzala na vědomí informaci o nařízení interního auditu a po generálním řediteli požadovala, aby ji podle možností seznámil s poskytnutou součinností orgánům činným v trestním řízení, tedy policii, státním zástupcům a soudům. Bod týkající se případné Svobodovy rezignace na programu nebyl.
V sídle Správy železnic zasahovali policisté z NCOZ
Správa železnic je státní organizace, která se mimo jiné stará o koleje, nádražní budovy, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železnici. Působí také jako investor při výstavbě tratí.