Rozhodně to není žádná veliká fabrika, která by generovala milionové zisky. Přesto státní manažer Jiří Svoboda, když prasklo, že Národní centrála proti organizovanému zločinu u něj doma nalezla podle serveru iRozhlas 80 milionů korun v hotovosti a sbírku luxusních hodinek, tvrdil, že šlo o celoživotní úspory jeho otce. Tomu je syn spravuje a nemá je v bance, protože se otec obává měnové reformy. Svoboda mladší není z ničeho obviněn, i když se ví, že policie vyšetřuje zakázky jeho organizace.
Redakce iDNES.cz po tomto prohlášení zkoumala, jaký majetek Jiří Svoboda a jeho rodina tedy mají.
Původní majitel za pozemek zaplatil o půl milionu korun víc, než za kolik jej o dva roky později Svobodové prodal.