Záhada 80 milionů šéfa železnic. Majetek Svobodových v mnohém budí otázky

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda (listopad 2021) | foto: Jan Salač MAFRA

Václav Janouš
Na okraji Ústí nad Orlicí ve čtvrti Hylváty stojí u trati nenápadný domek s rybníkem a sádkami. Vyhlášená rybárna Svobodových. Oficiálně dům, pozemky i rybník patří šéfovi Správy železnic Jiřímu Svobodovi. Ve skutečnosti tu ale vládne roky jeho otec, sedmaosmdesátiletý důchodce Jiří Svoboda, který ale tento majetek daroval synovi.

Rozhodně to není žádná veliká fabrika, která by generovala milionové zisky. Přesto státní manažer Jiří Svoboda, když prasklo, že Národní centrála proti organizovanému zločinu u něj doma nalezla podle serveru iRozhlas 80 milionů korun v hotovosti a sbírku luxusních hodinek, tvrdil, že šlo o celoživotní úspory jeho otce. Tomu je syn spravuje a nemá je v bance, protože se otec obává měnové reformy. Svoboda mladší není z ničeho obviněn, i když se ví, že policie vyšetřuje zakázky jeho organizace.

Redakce iDNES.cz po tomto prohlášení zkoumala, jaký majetek Jiří Svoboda a jeho rodina tedy mají.

Původní majitel za pozemek zaplatil o půl milionu korun víc, než za kolik jej o dva roky později Svobodové prodal.

Záhada 80 milionů šéfa železnic. Majetek Svobodových v mnohém budí otázky

