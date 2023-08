Sováka vyšetřovali za přejetí chodce, ukázaly archivy. Syna za to samé zavrhl

Jiří Sovák se nikdy netajil svojí vášní k alkoholu. Ostatně nejednou také v přítomnosti svých přátel pronesl, že v životě již vypil velký rybník, že by ho nikdo nepřekročil. Kvůli své zálibě mu ale hrozilo také vězení, jak nyní informoval deník Blesk.

Psal se 4. leden roku 1971 a v Mníšku pod Brdy došlo okolo půl osmé večer k nehodě - poblíž restaurace Na kapli někdo srazil chodce. Z místa srážky ujel a to bez toho, aniž by zraněnému poskytl první pomoc. Ten tak ještě toho večera umírá.

Náčelník inspekce Hlavního velitelství Veřejné bezpečnosti Jan Číhal do spisu uvedl, že „na podkladě svědeckých výpovědí bylo potvrzeno, že v kritickou dobu stejným směrem jako nezjištěné osobní vozidlo projížděl svým vozem Jiří Sovák.“

Shodovat se navíc měl nejenom popis barvy a typu vozu, auto neslo i určité změny v podobě chybějících lišt v oblastech, kde mohlo k nárazu dojít.

Osudného dne Sovák pil

Major Číhal ve své zprávě dále napsal, že podle znaleckého posudku měl mít Sovák v kritické době od 0,86 do 1,78 promile alkoholu v krvi. Za tuto skutečnost proti herci koncem ledna 1971 vznesl obvinění za trestné činy ublížení na zdraví z nedbalosti, neposkytnutí pomoci a také pro opilství.

Osudného dne totiž podle svědků Sovák požil větší množství alkoholu. „V Příbrami u primáře Trefného a později v prodejně Pramen URAN vypil 0,2 deci francouzského koňaku, dvě 12stupňová piva a 4 deci bílého vína, ač věděl, že bude řídit svoje osobní auto tovární značky Saab při zpáteční jízdě z Příbrami do Prahy,“ informoval policista tehdejšího ministra vnitra.

Okresní prokurátorka o tři měsíce později Číhala zaúkolovala, aby zajistil odebrání řidičského průkazu. Z Archivu bezpečnostních složek ale vyplývá, že k tomu, stejně jako k soudu, nedošlo. Člen činohry Národního divadla a zasloužilý umělec podal na postupy vyšetřovatele stížnost, kterou adresoval přímo tehdejšímu ministrovi vnitra.

Ve zprávě šéfovi resortu Radku Kaskovi se mimo jiné oháněl tvrzením, že si dal pouze jedno pivo k jídlu, ke všemu více než tři hodiny před jízdou. Dozorující okresní prokurátorka Marhoulová pak trestní stíhání pro skutek ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci zastavila. Zato paragraf 201 trestního zákona o opilství zůstal a proti herci, který mimo jiné ztvárnil roli Evžena Humla v seriálu Chalupáři, byla vznesena žaloba.

Marhoulová to obhajovala údajným pochybením Číhala, když měl vznést obvinění z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a trestného činu neposkytnutí pomoci proti Sovákovi bez toho, aniž by měl dostatek důkazního materiálu.

„Ovšem naprosto nepochybil a jednal správně, když vznesl obvinění proti jmenovanému pro trestný čin opilství, neboť tento skutek měl řádně dokumentován, zejména několika svědeckými výpověďmi,“ konstatuje náčelník inspekce Hlavního velitelství VB. Jestli herce za toto obvinění čekal trest, není ze zpráv v archivu jasné.

Pokrytecky zavrhl syna Schmitzera

Jiří Sovák, původním příjmením Schmitzer, měl jediného syna, taktéž herce Jiřího Schmitzera. Ten ale při natáčení komedie Marečku, podejte mi pero! opilý boural a srazil chodce, který podlehl následkům zranění, stejně jako o pět let dříve chodec při nehodě jeho otce.

Přesto herecký bard neměl se svým synem slitování, ač si prošel něčím podobným. Mladého Schmitzera vydědil a do konce života v roce 2000 s ním nepromluvil. Než se tak stalo, řekl mu ještě: „Že jsi porazil člověka, to se bohužel může stát, ale žes byl ožralej jak dobytek, to se nepromíjí.“