„Všichni dnes používají umělou inteligenci ke zlepšování efektivity a snižování nákladů, ale ta skutečná změna teprve přijde, až ji firmy začnou využívat k radikální proměně svých byznys modelů,“ řekl ve čtvrtek v pražském Clarion Congress hotelu Šmejc. Právě v té chvíli se podle něj začne dramaticky zmenšovat odolnost některých podniků. „Doba bude extrémně volatilní, přinese obrovské příležitosti, ale i obrovská rizika,“ dodal.
Zdaleka ne všechny firmy jsou nyní zdravé. Žijí z přehršle volného kapitálu na trhu a fondy private equity přifukují jejich mnohdy ztrátová čísla. Velké výzvy čeká sektory retaile a e-commerce, které patří mezi hlavní pilíře investiční skupiny Emma Capital.
„Ve chvíli, kdy se vám něco nepovede, váš brand se může rozpadnout neuvěřitelnou rychlostí. AI dokáže rychle reagovat na zákaznické recenze a tržní data. Firmy budou také ztrácet sílu své cenové politiky. Ten, kdo má nepřiměřené marže, už je nebude moci skrývat před zákazníky – AI agenti ho nasvítí,“ vysvětluje Šmejc.
Proměna firem a struktury trhu bude díky algoritmům a řízení v reálném čase výrazně rychlejší než doposavad. Jako příklad Šmejc uvádí úpadek legendární značku mobilních zařízení a jejich souvisejících služeb, původně vyvinutou společností Research In Motion (RIM), která se proslavila svou neustálou synchronizací dat a zaměřením na firemní zákazníky. Nechvalně dopadla i konkurenční Nokia, která jednu dobu platila za symbol mobilního telefonu.
Silní a chytří zůstanou
Samotná rychlá implementace umělé inteligence nepostačí. „Vyhrají platformy, dostatečně velké společnosti, které nashromáždily strategickou znalost svého odvětví a dokážou ji proměnit v konkurenční výhodu. Investor, který se na věci jen dívá z dálky, se nikdy nic nenaučí. Know-how získáte jen aktivním řízením. Proto musí být každá investiční skupina extrémně operačně zaměřená,“ vysvětlil
Šmejc, který v minulosti rozvíjel Home Credit v Rusku i v Číně, by na asijské trhy momentálně nevstupoval „Je smutné sledovat, jak se rozpadl globalizovaný svět. V mnoha případech dnes o úspěchu rozhoduje víc geopolitika než podnikatelská schopnost,“ uvedl Šmejc. Dodal, že vlády asijských zemí tlačí nacionalistickou politiku i v obchodě. Doplnil, že západní investoři už tam nejsou vítáni jako dřív. Přesto podle něj stojí za usilovat o prodej produktů právě tam.
Rodák z Karlových Varů byl jeden z mála, kteří ve čtvrtek tvrdě nekritizovali Evropskou unii. Evropu navzdory její pomalosti a regulacím považuje za stabilní prostředí, kde funguje právní systém a byznysmeni se na něj mohou v delším období spolehnout. „Pořád tu vládne právo a předvídatelnost. Když to srovnám s tím, co jsem zažil jinde, je to obrovská výhoda,“ vysvětlil.
Z PPF naplno pro Emmu
Investiční skupina Emma Capital, kterou Šmejc 100procentně vlastní a ovládá, letos vydá firemní dluhopisy za zhruba čtyři miliardy korun. Právě tam dnes Šmejc po třech letech v čele PPF soustředí většinu svého byznysového úsilí.
Emma Capital je soukromý investiční holding, který se v posledních letech zaměřuje především na trhy ve státech Evropské unie. Investuje napříč sektory, jako jsou finanční technologie, spotřebitelské financování, distribuce plynu a elektrické energie, sázkové společnosti, pojišťovnictví, farmacie a zdravotnictví. Šmejc skupinu založil v roce 2012, je jejím majoritním akcionářem.
Emma o sobě dala v Česku nejhlasitěji vědět na konci roku 2023, kdy oznámila, že společně s finančním private equity kolosem CVC Capital kupuje Zásilkovnu, respektive její mateřskou Packetu, v níž drží 35procentní podíl. Dalšími aktivy Emmy jsou skupina Premier Energy, která se zaměřuje na výrobu, distribuci a prodej elektrické energie a plynu v Rumunsku a Moldavsku, nebo Entain CEE, což je společný podnik se sázkařským gigantem Entain.
Emma má také většinové podíly v pražském centru asistované reprodukce EUROPE IVF International, v logistické společnosti BoxNow, internetovém srovnávači cen nábytku FAVI nebo například v řeckém distributoru léčiv Profarm. Šmejc byl také v minulosti partnerem miliardáře Karla Komárka v loterijní skupině Sazka.