Přežijí jen dynamické firmy s hlubokým know-how, říká manažer Šmejc

František Strnad
  11:12
Finančník a dlouholetý manažer PPF Jiří Šmejc se po delší době objevil na veřejnosti. Vystoupil na investiční konferenci SHIFTS25, kde zakladatel skupiny Emma Capital varoval před nedostatečnou odolností firem vůči trendům v umělé inteligenci. Ta podle něj zásadně promění byznys firem, jejich značky i cenovou politiku.

Jiří Šmejc | foto: PPF

„Všichni dnes používají umělou inteligenci ke zlepšování efektivity a snižování nákladů, ale ta skutečná změna teprve přijde, až ji firmy začnou využívat k radikální proměně svých byznys modelů,“ řekl ve čtvrtek v pražském Clarion Congress hotelu Šmejc. Právě v té chvíli se podle něj začne dramaticky zmenšovat odolnost některých podniků. „Doba bude extrémně volatilní, přinese obrovské příležitosti, ale i obrovská rizika,“ dodal.

Zdaleka ne všechny firmy jsou nyní zdravé. Žijí z přehršle volného kapitálu na trhu a fondy private equity přifukují jejich mnohdy ztrátová čísla. Velké výzvy čeká sektory retaile a e-commerce, které patří mezi hlavní pilíře investiční skupiny Emma Capital.

„Ve chvíli, kdy se vám něco nepovede, váš brand se může rozpadnout neuvěřitelnou rychlostí. AI dokáže rychle reagovat na zákaznické recenze a tržní data. Firmy budou také ztrácet sílu své cenové politiky. Ten, kdo má nepřiměřené marže, už je nebude moci skrývat před zákazníky – AI agenti ho nasvítí,“ vysvětluje Šmejc.

PPF ohlásila rekordní zisk. A mění nejvyššího šéfa

Proměna firem a struktury trhu bude díky algoritmům a řízení v reálném čase výrazně rychlejší než doposavad. Jako příklad Šmejc uvádí úpadek legendární značku mobilních zařízení a jejich souvisejících služeb, původně vyvinutou společností Research In Motion (RIM), která se proslavila svou neustálou synchronizací dat a zaměřením na firemní zákazníky. Nechvalně dopadla i konkurenční Nokia, která jednu dobu platila za symbol mobilního telefonu.

Silní a chytří zůstanou

Samotná rychlá implementace umělé inteligence nepostačí. „Vyhrají platformy, dostatečně velké společnosti, které nashromáždily strategickou znalost svého odvětví a dokážou ji proměnit v konkurenční výhodu. Investor, který se na věci jen dívá z dálky, se nikdy nic nenaučí. Know-how získáte jen aktivním řízením. Proto musí být každá investiční skupina extrémně operačně zaměřená,“ vysvětlil

Šmejc, který v minulosti rozvíjel Home Credit v Rusku i v Číně, by na asijské trhy momentálně nevstupoval „Je smutné sledovat, jak se rozpadl globalizovaný svět. V mnoha případech dnes o úspěchu rozhoduje víc geopolitika než podnikatelská schopnost,“ uvedl Šmejc. Dodal, že vlády asijských zemí tlačí nacionalistickou politiku i v obchodě. Doplnil, že západní investoři už tam nejsou vítáni jako dřív. Přesto podle něj stojí za usilovat o prodej produktů právě tam.

Český luxus na Maledivách nabízí ryby nad hlavou i vlastní bazén

Rodák z Karlových Varů byl jeden z mála, kteří ve čtvrtek tvrdě nekritizovali Evropskou unii. Evropu navzdory její pomalosti a regulacím považuje za stabilní prostředí, kde funguje právní systém a byznysmeni se na něj mohou v delším období spolehnout. „Pořád tu vládne právo a předvídatelnost. Když to srovnám s tím, co jsem zažil jinde, je to obrovská výhoda,“ vysvětlil.

Z PPF naplno pro Emmu

Investiční skupina Emma Capital, kterou Šmejc 100procentně vlastní a ovládá, letos vydá firemní dluhopisy za zhruba čtyři miliardy korun. Právě tam dnes Šmejc po třech letech v čele PPF soustředí většinu svého byznysového úsilí.

Emma Capital je soukromý investiční holding, který se v posledních letech zaměřuje především na trhy ve státech Evropské unie. Investuje napříč sektory, jako jsou finanční technologie, spotřebitelské financování, distribuce plynu a elektrické energie, sázkové společnosti, pojišťovnictví, farmacie a zdravotnictví. Šmejc skupinu založil v roce 2012, je jejím majoritním akcionářem.

Emma o sobě dala v Česku nejhlasitěji vědět na konci roku 2023, kdy oznámila, že společně s finančním private equity kolosem CVC Capital kupuje Zásilkovnu, respektive její mateřskou Packetu, v níž drží 35procentní podíl. Dalšími aktivy Emmy jsou skupina Premier Energy, která se zaměřuje na výrobu, distribuci a prodej elektrické energie a plynu v Rumunsku a Moldavsku, nebo Entain CEE, což je společný podnik se sázkařským gigantem Entain.

Emma má také většinové podíly v pražském centru asistované reprodukce EUROPE IVF International, v logistické společnosti BoxNow, internetovém srovnávači cen nábytku FAVI nebo například v řeckém distributoru léčiv Profarm. Šmejc byl také v minulosti partnerem miliardáře Karla Komárka v loterijní skupině Sazka.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Přežijí jen dynamické firmy s hlubokým know-how, říká manažer Šmejc

Jiří Šmejc

Finančník a dlouholetý manažer PPF Jiří Šmejc se po delší době objevil na veřejnosti. Vystoupil na investiční konferenci SHIFTS25, kde zakladatel skupiny Emma Capital varoval před nedostatečnou...

7. listopadu 2025  11:12

Řidič na Mladoboleslavsku se vyhýbal psovi a s autem skončil v rybníce

Automobil značky BMW, který skončil v rybníce u obce Žantov. (7. listopadu 2025)

K nehodě osobního automobilu, při níž vůz skončil i s řidičem v rybníce, vyjížděly složky IZS ve čtvrtek dopoledne na Mladoboleslavsku. Šofér z vozidla unikl svépomocí jen s lehkým zraněním, nicméně...

7. listopadu 2025  11:02

Prezident Pavel omilostnil dvě ženy

Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem...

Prezident republiky Petr Pavel udělil dvě milosti. Prominul zbytek trestu šestasedmdesátileté ženě, která se po naléhání svého vnuka podílela na přeposílání zásilek obsahujících zakázané látky do...

7. listopadu 2025  10:55

OBRAZEM: Jak vypadá Sněmovna po večerním střetu o ukrajinskou vlajku

Tomio Okamura byl ve středu zvolen novým předsedou Poslanecké sněmovny. Jeho...

Předseda SPD Tomio Okamura po svém zvolení šéfem Poslanecké sněmovny nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy dolní komory parlamentu. Vlála od února 2022 před vchodem vedle vlajek EU, Izraele a...

7. listopadu 2025  10:47

VIDEO: Prohlášení v Oválné pracovně přerušil kolaps. Poblíž Trumpa omdlel muž

Šéf farmaceutické firmy zkolaboval vedle Trumpa. Kennedy potichu odešel

V Oválné pracovně Bílého domu se ve čtvrtek odehrála dramatická situace. Americká administrativa Donalda Trumpa musela přerušit své oznámení, když za zády prezidenta omdlel muž. Stalo se tak při...

7. listopadu 2025  10:45

Pozor, divočák! Do drogerie vběhl kanec a kličkoval mezi regály, lidé se schovávali

Nezvaného hosta v drogerii v Heřmanově Městci utratil přivolaný myslivec.

Pořádné pozdvižení způsobil ve čtvrtek kanec v Heřmanově Městci na Chrudimsku. Dezorientovaný jedinec vběhl do drogerie v menším obchodním centru na okraji města, kde běhal mezi regály, než ho...

7. listopadu 2025  10:14

ZAHRANIČNÍ GLOSÁŘ: Vzpomínky hvězdné Sanny, ruská trojka a nesmrtelný diktátor

Sanna Marinová (20. února 2025)

Blíží se konec roku a některé známé politické osobnosti bilancují. Finská expremiérka Sanna Marinová vydala knižní zpověď, se životem účtuje i bývalý španělský král Juan Carlos. Extremisté v Německu...

7. listopadu 2025  10:11

Biometan je chytrá cesta k dekarbonizaci. Brzdí ho nejistota investorů, míní experti

Vysíláme
Hosty pořadu Kulatý stůl na téma biometan a dekarbonizace české energetiky jsou...

Biometan umí nahradit část fosilního plynu, využívá české suroviny a dá se bez úprav pouštět do stávající plynárenské sítě. „Myslím si, že bychom se měli zaměřit na jakýkoliv zdroj, který má...

7. listopadu 2025

Duševně nemocný muž se zabarikádoval v domě, policisté museli prokopnout dveře

Muž se zabarikádoval v domě, policisté se k němu museli prodrat přes hromady...

Duševně nemocný muž se minulý víkend zabarikádoval v domě na Hodonínsku a odmítal s kýmkoliv mluvit. Znepokojení příbuzní tak přivolali na pomoc policisty a záchrannou službu.

7. listopadu 2025  9:56

Advokát si objednal únos expartnera své dcery, důkazy pro vraždu soud neuznal

Advokát Pavel Jelínek přichází na vyhlášení rozsudku ke Krajskému soudu v...

Pardubický advokát Pavel Jelínek a jeho tři komplicové jsou podle soudu vinní z únosu bývalého partnera Jelínkovy dcery. Krajský soud v Hradci Králové nepřijal verzi obžaloby, že šlo o vraždu na...

7. listopadu 2025,  aktualizováno  9:39

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Lavrov upadl v nemilost. Zpackal summit s Trumpem, tak ho Kreml trestá

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na Valném shromáždění OSN v New Yorku....

Sergej Lavrov zažívá možná nejtěžší chvíle za dvacet let svého působení v čele ruské diplomacie. Podle ruských médií byl potrestán za nevydařený summit v Budapešti, který americká strana odpískala v...

7. listopadu 2025  9:36

Střet zájmů není překážkou k mé nominaci na post premiéra, řekl Babiš

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem...

Předseda hnutí ANO odmítl, že by jeho střet zájmů kvůli vlastnictví koncernu Agrofert byl překážkou pro jeho jmenování na post premiéra. „Zákonnou překážkou to určitě není, já slíbil panu...

7. listopadu 2025  9:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.