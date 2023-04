Generál Šedivý: Tajné informace chráníme lépe, důvěra Ukrajiny je poškozená

List The New York Times uvedl, že za únikem utajovaných dokumentů stojí jednadvacetiletý příslušník zpravodajského křídla Letecké národní gardy státu Massachusetts, Jack Teixeira. Jak je možné, že se k nim vůbec dostal?

S takovými dokumenty se pracuje v každé armádě, včetně například české, velmi opatrně. Seznamován je s nimi jen opravdu velmi omezený okruh lidí. A tady došlo k tomu, že ten člověk se těm dokumentům nejen dostal, ale měl možnost dokonce je i fotografovat, což je skutečně s podivem.

Je to totiž jen příslušník Národní gardy, a to ještě nižší úrovně zpravodajského oddělení, který měl možnost pracovat s danými dokumenty ve vytištěné formě.

Jaký charakter dokumentů, respektive jaké informace, které unikly, znamenají největší problém?

Dokumenty se nezabývají jenom obyčejnými počty techniky, kterou dostala Ukrajina. Ostatně některé kroky, které začali Rusové podnikat, ukazují na to, že informace skutečně velmi rychle vyhodnotili a začali budovat obranu v těch směrech, které chtěli Ukrajinci využít. Rusové zjistili také strukturu a způsob použití jednotlivých zbraňových systémů, které měli Ukrajinci k dispozici.

Navíc v dokumentech jsou informace o závažných věcech, kterých se týkají vztahů mezi státy. Například o tom, že USA sledovaly i prezidenta Zelenského nebo informace o vztahu Američanů k Číně a Taiwanu. Tento únik je tedy významný ze dvou důvodů: zaprvé samotný obsah těch zpráv a za druhé jde o ukázku toho, že USA nemají poměrně velkou část svých utajovaných informací pod kontrolou, protože byly zcizeny poměrně laickým způsobem.

Zmiňoval jste, že dané informace unikly laicky. Je to proto, že v dnešní době mnohem větší ohrožení přichází z kyberprostoru, kdežto tenhle vojín si dokumenty pouze „staromódně“ ofotil?

Ukazuje se, že někdy jsme soustředění právě na kybernetické útoky a systémy, ale potom tento absolutně jednoduchý způsob – vzít telefon, něco vyfotit, pak to někam poslat – pozornosti může uniknout.

Zde se jednalo o kombinaci. Do kybernetického prostoru se vše přesunulo až poté, když je zhruba dvacítka lidí z jeho okolí sdílela a předávala si je na sociální síti. Odtud to potom uniklo k Rusům, kteří dokumenty následně pochopitelně využili.

Znovu ale upozorňuji, že je to problém, který ukazuje, že přestože jsou USA v některých směrech velmi striktní, mají opravdu poměrně velké mezery v zajištění ochrany u těchto informací.

Mimo jiné například některé zdroje upozorňují, že USA mají obrovské množství lidí, kteří jsou prověřeni na tajné a přísně tajné a mohou se s těmito informacemi seznamovat, ačkoliv to pravděpodobně nepotřebují.

Jak jsou pravidla pro zacházení s takovými informacemi ošetřena v Česku?

Podle českého zákona musíte mít nejen prověrku, ale ještě také právo seznamovat se s danými utajovanými informacemi nebo oblastmi, která se týkají daného segmentu. Takže i když máte třeba prověrku „tajné“, můžete se dostat pouze k tomu, co se týká vaší pozice, ale už se nemůžete seznámit s informacemi mimo vaši působnost. A to se v tomto případě pravděpodobně nějakým způsobem podcenilo.

Jak si vlastně můžeme představit tajné dokumenty? Jak jsou přechovávané? Jsou typicky už v digitální podobě, nebo vytištěné, jako právě tady?

Tajná informace může být v různých formách a kombinacích. Můžete je mít například na nějakém médiu nebo nosiči, které musejí být dobře zabezpečené, aby je nemohl číst kdokoli, kdo se k nim dostane.

Eviduje se, kdo má k němu přístup, jaká jsou hesla, na jakých médiích se může používat – například nemůžete utajované informace v elektronické podobě sdílet na jakémkoli médiu, síti nebo počítači, vše musí být zabezpečené.

A potom jsou pochopitelně také ve formě psaného textu. I ten musí být přísně evidovaný a musí existovat přesný přehled o tom, kdo s ním pracuje, kdo má právo ho číst, kde je uložen, jak je zabezpečen, kam se zase musí vrátit...

Čili ta kombinace může být v různých formách, ale vždycky musí existoval přesný přehled o tom, kde a jak se s těmito informacemi pracovalo. To je naprosto standardní proces v celé Severoatlantické alianci, nejen v České republice.

V USA opakovaně selhal systém

Nemohla to podle vás být třeba i nějaká zpravodajská hra?

Myslím, že zpravodajská hra to určitě nebyla. Vyjádření nejvyšších představitelů Spojených států amerických, včetně ministra obrany, ukazují na to, že je to skutečně pro USA velký problém, který ohrožuje národní bezpečnost. Takže tato varianta se mi zdá až příliš přitažená za vlasy.

Dokonce bych řekl, ačkoliv se to objevilo na ruských sítích – ze kterých se to dostalo na veřejnost – Rusové dané informace nevyužili ve svůj prospěch tak, jak by bývali mohli. Ale to je otázka dalšího vyšetřování a řešení celého toho případu, protože bude skutečně nutné pozorně prověřit celý systém, který umožnil tento problém úniku informací nebo jejich zneužití.

Takže podle vás skutečně šlo pouze o krok jednotlivce?

Byl to skutečně paradoxně pravděpodobně krok mladého, jedenadvacetiletého člověka, který měl podle posledních zpráv poměrně negativní vztah ke Spojeným státům a k jejich vládnoucí garnituře.

A také se vytahoval s tím, že to může udělat. A to je selhání systému nejen na základně, ale i v zemi. Navíc je sdílel zhruba od prosince, ale systém to nebyl schopný zachytit.

Co to znamená pro Ukrajinu v kontextu války?

Už kdysi se objevila informace o tom, že Ukrajinci moc nevěří Spojeným státům americkým a nepředávají jim všechny informace. To se později změnilo a vztah se normalizoval. Ale teď si myslím, že to bude pro Ukrajince znova poměrně velký problém.

Všechno, co plánovali a připravovali, včetně informací o jejich ozbrojených silách, se dostalo na veřejnost a k Rusům. To má výrazný vliv na plánování protiofenzívy, kterou v těchto týdnech pravděpodobně chtěli spustit.

A pro ostatní spojence?

V současné chvíli si spoustu spojenců mohlo uvědomit, že je nezbytně nutné, abych i oni filtrovali informace, které dostávají Američané. Nyní pravděpodobně nastane větší opatrnost, která je mezi zpravodajci sice velmi častá, ale v tomto případě to je flagrantní porušení všech zásad, které se úplně běžně používají v ostatních státech Severoatlantické aliance.

V roce 2010 došlo k podobnému úniku dat, kdy je vynesl Bradley Manning - nyní Chelsea Manningová - v té době vlastně také řadový voják. Jak si vysvětlujete, že se situace opakuje?

Potvrzuje se, že je to stále problém a že se systém vlastně nezměnil. Znovu se z nějakých důvodů našel někdo, kdo měl k informacím přístup a chtěl je zneužít.

K nějakému úniku dat dojde vždy, nedá se to nikdy stoprocentně zajistit. Ale takto masivní úniky informací by měly USA varovat, že jejich systém není úplně dostačující.

Stal se někdy podobný únik informací, byť ne tak závažného charakteru, i v Česku?

Samozřejmě občas nějaká informace „uteče“, ale to se zpravidla podaří rychle eliminovat. Takový masivní únik utajovaných informací tak významného charakteru neznám.

Jak znovu říkám, nikdy nezajistíte nic, aby to bylo stoprocentní, ale náš systém ochrany utajovaných informací je velmi striktní a robustní.

Chování lékařů nechápu

S touto otázkou bych navázala se současným českým „únikem“ informací, byť tedy nebyly tajné, o chystaném cvičení odvodů. Jak na vás celá ta zpráva působí i v kontextu chystané protivládní demonstrace a zvyšující se vlně dezinformací?

V tomto případě jde skutečně o otázku dezinformací a aktivizace skupin, které využijí každé příležitosti vystoupit proti vládě. Náčelník generálního štábu Karel Řehka několikrát řekl, že to není nic výjimečného.

Výjimečné je to, že se po devadesátých letech počet těchto cvičení z několika důvodů snížil. Teď se vracíme zpátky do normálního, běžného režimu. Takže takové cvičení není vůbec o tom, že by tady někdo se připravoval, že spustí reálnou mobilizaci.

Připravujeme se na něco, co potřebujeme a co se v každé společnosti, ne pouze v České republice, připravuje pro ty nejtěžší a nejkrizovější situace.

Šéf České lékařské komory Milan Kubek přímo uvedl, že budou akci bojkotovat. Překvapilo vás to?

Jeho výrok, že se toho cvičení nemají zúčastnit, je ve své podstatě působení proti bezpečnosti tohoto státu. To je něco absolutně nepřípustného. Zadruhé je také zvláštní, že někteří z lékařů, kteří ještě v nedávné době covidu potřebovali armádu, aby je podporovala a pomohla jim zvládnout situaci, jsou najednou proti prověření systému, která má pouze ukázat jeho připravenost na podobné situace. A taková situace je také zmíněná pandemie.

Cvičení se navíc teprve plánuje, nejsou ani přesně známy všechny parametry, což několikrát zopakoval také náčelník generálního štábu. Pokud někdo maří takovéto rozhodnutí, takovéto aktivity, které jsou skutečně ve prospěch společnosti, je potřeba, abychom je znali a byli proti nim schopni působit.

Je zřejmé, že tady dochází k velmi silnému působení antidemokratických a dezinformačních sil, a je potřeba skutečně zjistit, kdo za tím současným trendem stojí.

Nemyslíte, že odpor mohl být způsobený i tím, že veřejně o cvičení odvodů informoval dezinformátor Jindřich Rajchl? Nedalo se tomu předejít, kdyby armáda fázi příprav oznámila dřív?

V době plánování nebylo možné cokoli vysvětlovat. Armáda nebo ministerstvo může vystoupit tehdy, když ví, jaké bude mít parametry. Nácvik jako tento se debatuje často, běžně mluvíme o aktivních zálohách. I to je systém, který přispívá k posílení armády. V tomhle případě šlo o to, že než se stihlo cokoli připravit a vysvětlit, okamžitě vystartovali ti, kteří se to rozhodli zneužít.