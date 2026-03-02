Válka s Íránem může posílit teroristické útoky v Evropě, varuje generál Šedivý

Francie, Velká Británie a Německo v neděli uvedly, že by mohly udeřit na Írán, aby ochránily své zájmy a zájmy svých spojenců. V pondělí německý ministr zahraničí Johann Wadephul nakonec oznámil, že se jeho země na vojenských útocích podílet nebude. Velká Británie s Francií si za prohlášením stojí. Co by takový krok fakticky znamenal?
Znamenalo by to, že by tyto státy vstoupily do přímého konfliktu s Íránem.
Francie potažmo i Německo jsou klíčovými členy Evropské unie. Bylo by to tak de facto zapojení EU do konfliktu?
To určitě ne, ale někdo by toho mohl zneužít.
Viděli jsme už při aktivitách Izraele po útoku palestinského hnutí Hamás, že Evropa měla problém zvládnout protesty, které v některých případech Hamás dokonce oslavovaly.