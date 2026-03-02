Válka s Íránem může posílit teroristické útoky v Evropě, varuje generál Šedivý

Premium

Fotogalerie 37

Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tereza Krocová
  18:08
Francie a Velká Británie připustily možnost úderu na Írán. Bývalý náčelník Generálního štábu Jiří Šedivý vysvětluje, jak by se dal takový krok zneužít. Eskalace konfliktu podle něj přinese ekonomické dopady a zejména bezpečnostní rizika. „Hrozí pokračující radikalizace islámských menšin,“ řekl Šedivý v rozhovoru pro iDNES.cz.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Francie, Velká Británie a Německo v neděli uvedly, že by mohly udeřit na Írán, aby ochránily své zájmy a zájmy svých spojenců. V pondělí německý ministr zahraničí Johann Wadephul nakonec oznámil, že se jeho země na vojenských útocích podílet nebude. Velká Británie s Francií si za prohlášením stojí. Co by takový krok fakticky znamenal?
Znamenalo by to, že by tyto státy vstoupily do přímého konfliktu s Íránem.

Francie potažmo i Německo jsou klíčovými členy Evropské unie. Bylo by to tak de facto zapojení EU do konfliktu?
To určitě ne, ale někdo by toho mohl zneužít.

Viděli jsme už při aktivitách Izraele po útoku palestinského hnutí Hamás, že Evropa měla problém zvládnout protesty, které v některých případech Hamás dokonce oslavovaly.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Boj o každý metr v prázdných domech. Aktivní zálohy oživily pístovská kasárna

Členové aktivních záloh v pístovských ruinách pilují svalovou paměť pro boj v...

Prázdné a vybydlené prostory bývalých kasáren v jihlavském Pístově se tento týden zaplní maskáči a zvukem cvičné střelby. Po zhruba dvou desítkách let, kdy armáda areál definitivně opustila, se sem...

2. března 2026  18:53

ONLINE: Jde to rychle, řekl Trump. Připustil vyslání vojáků, Katar sestřelil bombardéry

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump během slavnostního předávání Medaile cti v...

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že teprve přijde „velká vlna“ útoků ve válce s Íránem. V rozhovoru s televizí CNN rovněž řekl, že zatím neví, kdo převezme vedení Íránu. Katar mezitím...

2. března 2026  16:54,  aktualizováno  18:42

Pražská policie hledá devadesátiletou seniorku. Chodí o berli, trpí demencí

ilustrační snímek

Pražská policie pátrá po devadesátileté Jaroslavě Zíkové, která ráno odešla z domova a rodina o ní nemá žádné informace. Pohřešovaná žena trpí stařeckou demencí, je diabetička a může působit zmateně,...

2. března 2026  18:26

Pád člověka z desátého patra domu v Modřanech. Zřejmě sebevražda, říká policie

Z desátého patra bytového domu v Praze-Modřanech vyskočil člověk, který...

Z desátého patra bytového domu v pražské čtvrti Modřany dnes vypadl člověk, který na následky pádu zemřel. Kriminalisté případ vyšetřují s podezřením na sebevraždu.

2. března 2026  18:01,  aktualizováno  18:25

Zájem o všeobecné středoškolské obory bude podobný jako loni. Praha je prioritní

Otevření zrekonstruované budovy Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. (10. 3....

V Praze bude letos zřejmě podobný převis zájmu o všeobecné obory středních škol jako loni. Na čtyřletá gymnázia v hlavním městě se letos hlásí asi 5900 uchazečů, meziročně o zhruba 50 méně. Nabízená...

2. března 2026  18:23

Válka s Íránem může posílit teroristické útoky v Evropě, varuje generál Šedivý

Premium
Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý

Francie a Velká Británie připustily možnost úderu na Írán. Bývalý náčelník Generálního štábu Jiří Šedivý vysvětluje, jak by se dal takový krok zneužít. Eskalace konfliktu podle něj přinese ekonomické...

2. března 2026  18:08

V únoru jsme osvobodili větší území, než Rusové dobyli, tvrdí Syrskyj

Vojáci 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar ukrajinských ozbrojených sil...

Ukrajinské formace za únor osvobodily více území, než Rusko dokázalo dobýt, uvedl v pondělí hlavní velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj. Během zimy také Rusko přišlo o více vojáků, než kolik...

2. března 2026  15:54,  aktualizováno  17:59

Prezident do kroků vlády zasahovat může, ale jen omezeně, myslí si většina Čechů

Prezident Petr Pavel před setkáním s kandídátem na ministra životního prostředí...

Češi se většinově shodují v tom, že prezident má být volen přímo a že do činnosti vlády zasahovat může, byť jen omezeným způsobem. Vyplývá to z šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

2. března 2026  17:31

Změna plánu. Speciály letí do Ománu, do Egypta a Jordánska až v úterý

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní...

Evakuace turistů z Blízkého východu se zkomplikovala. První dvě letadla do egyptského Šarm aš-Šajchu, jež měla vyzvednout lidi, kteří se autobusy přepravili pozemní cestou z Izraele, tam ještě dnes...

2. března 2026  17:26

Nová aplikace ukazuje zábor ulic. Taky poradí, kam si v Praze zdarma dojít na WC

Mapa smluvně sjednaných záborů. (2. března 2026)

Která ulice je nepřístupná, protože jsou v ní právě stavaři nebo filmaři, a kde si chodec Prahou může zdarma odskočit na záchod? To vše si lze nově prohlédnout v mapové aplikaci Technické správy...

2. března 2026  17:13

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Obezita je nemoc, zvyšuje i riziko rakoviny. Vyhledejte pomoc, radí lékaři

Otázka je složitá, ale asi rovněž platí, že jistější je se nadváze prostě...

Češi tloustnou. Třetina žen a polovina mužů má nadváhu. Každý pátý dospělý Čech je obézní, přibývá i dětí s tímto problémem. Odborníci varují, že pokud bude současný trend pokračovat, v roce 2030 už...

2. března 2026  17:09

Stovky izraelských letadel udeřily v Libanonu a Íránu, ten útoky vrátil

Oblouk kouře stoupá po útoku v Teheránu v Íránu. (2. března 2026)

Stovky izraelských letadel v pondělí zaútočily na cíle v Libanonu a v Íránu současně. Jižní předměstí Bejrútu se stalo znovu terčem bombardování, přičemž izraelská armáda ohlásila zabití šéfa...

2. března 2026  12:43,  aktualizováno  17:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.