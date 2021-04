Generál Šedivý: Napadli nás vojáci. Teď Rusko zkusí narušit českou ekonomiku

Jiří Šedivý nepochybuje o tom, že do výbuchu ve Vrběticích byly zapojené ruské služby. Podle něj by jinak české bezpečnostní služby nevypustily takto třaskavou informaci, která narušuje vztahy mezi Ruskem a Českem.

Že by do výbuchu měly být zapojené ruské služby, však nikdo zpočátku nepředpokládal. „Ten druhý výbuch byl téměř nevysvětlitelný. Úvahy o tom, že došlo ke kriminálnímu, nebo až teroristickému činu, tam sice byly, ale nemyslím si, že by někdo předpokládal, zejména v těch prvních okamžicích po explozích, že to je práce rozvědky cizího státu,“ sdělil Šedivý.

Bývalý náčelník Generálního štábu také zdůraznil, že nikdo nepředpokládal, že by cizí stát zorganizoval něco podobného na území suverénního státu.

S tím, že šlo o teroristický útok, jak situaci mnozí označují, však Šedivý plně nesouhlasí. „Ten pojem (terorismus) má pro mě trochu jiný obsah,“ uvedl Šedivý.

Podle něj šlo o nepřátelský akt, který provedla vojenská jednotka. „GRU je vojenská zpravodajská služba, která je podřízená ministerstvu obrany a generálnímu štábu. To znamená, že to provedli skutečně vojáci. Jednalo se o napadení státu České republiky,“ uvedl Šedivý.

Z ruské strany nyní Šedivý očekává kroky, které povedou k narušování vnitřní soudržnosti české společnosti. Zmínil práci s dezinformacemi nebo psychologické operace. „To už známe z minulosti nejenom vůči České republice, ale i vůči pobaltským státům,“ řekl Šedivý.

Šedivý také očekává, že se Rusko bude snažit narušit českou ekonomiku. Podle něj najde slabá místa ve vzájemném obchodě, na která zaútočí. „Myslím si, že můžeme počítat s tím, že se začne debatovat o ceně plynu a ropy,“ sdělil Šedivý. V tomto ohledu podle něj budou hrát důležitou roli ostatní státy Evropské unie a to, jak se za Česko postaví.