Výsměch, stát nepomohl, říká rodina řidiče souzeného za pašování migrantů

Bylo pátého července 2018, kdy český řidič Jiří Sagan pracující pro španělského dopravce Transmanolet, vjel se svým vozem do přístavu v Calais a podrobil jej prohlídce francouzských policistů. Cestu do Anglie z Francie znal jako své boty a věděl, že se jedná o rutinní zákrok.

Jenže tentokrát bylo všechno trochu jinak. Francouzští policisté totiž v chladícím boxu jeho kamionu objevili 15 Iráčanů.

„O tom, co se Jirkovi stalo, jsem se dozvěděla přímo od něj. Telefonoval mi, že má v návěsu migranty a že jej francouzská policie obviňuje, že patří k mafii,“ zavzpomínala Gabriela Kotoučková, která žije se Saganem již 24 let. Společně do Španělska se přestěhovali v roce 2012, a to kvůli práci Jiřího. „Chtěli jsme být všichni pohromadě,“ vysvětluje Gabriela.

„Řekl mi tehdy, že bude odsouzen za týrání lidí a že jej vezou k výslechu. Byl to hrozný šok. Mysleli jsme si, že jen sepíše protokol a normálně jej pustí. Realita je však jiná a těžko pochopitelná,“ doplnila přítelkyně.

Podle Kotoučkové do kamionu migranti vnikli kolem půl jedné ráno, kdy Sagan spal v kabině vozu. I Iráčané během vyšetřování uvedli, že do boxu vlezli bez řidičova vědomí během jeho přestávky na parkovišti, které leží sedmdesát kilometrů od Calais.

Sagan tehdy přesto skončil ve vazbě a v říjnu loňského roku jej odsoudili k osmnácti měsícům ve vězení. Minulý týden odvolací soud trest zpřísnil na dva roky ve vězení a k tomu čtyřletý zákaz vstupu na francouzské území.

VIDEO: Čech dostal ve Francii 1,5 roku za pašování migrantů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rodina se k němu nedostane

„Je to výsměch do očí,“ okomentovala finální rozsudek Saganova maminka Magdalena Hyková. „Kdyby to pravdu provedl, tak si řeknu „no a co“, ale takhle? Doufali jsme, že když předložíme všechny dokumenty, tak uznají, že za to nemohl, a že jej pustí. To se nestalo,“ dodala.

„Vnímáme to jako nespravedlnost. Trest nás překvapil všechny, pořád doufáme, že je to vše jen zlý sen,” dodala Saganova přítelkyně. Ta svého přítele od jeho zadržení v loňském létě neviděla.

„Nepovolili nám ani telefonický rozhovor, i balík poslali zpět,“ uvedla žena. „S ohledem na svůj zdravotní stav i na finanční situaci si cestu do Francie dovolit nemohu,“ dodala.

Partnerka českého řidiče má rakovinu a nepracuje. Vzhledem k tomu, že přišla o svého partnera, musela dokonce svou léčbu přerušit. Nemá totiž peníze na to, aby svou léčbu dál platila.

Přestože se Gábina se svým přítelem neviděla již několik měsíců, je hlavní spojkou pro rodiče a bratra Sagana, kteří žijí v Česku. „Spojit se s ním je nemožné. Pokaždé, když jsem se ptal, tak mi odpovědí bylo, že má zakázané návštěvy a zakázanou korespondenci,“ uvedl jeho bratr.

Pašeračka drog zajímá české úřady víc

Rodina se shoduje na tom, že české úřady v tomto případě mohly udělat více. „Ministerstvo zahraničí mne rozčílilo, už jen když řeklo, že je Slovák. On žádný Slovák není, narodil se v Kladně,“ podělila se o své pocity maminka řidiče.

Ona i bratr Sagana společně argumentovali, že v případě Terezy H. čelící obvinění z pašování drog, se stát snaží mnohem více. Tomáš Hyk také vzpomněl na případ dvou českých dívek Hanči a Tonči, které v roce 2013 unesli, a na jejichž záchraně se České republika aktivně podílela.

České ministerstvo zahraničních věcí nicméně již dříve uvedl, že do této věci zasahovat nemůže. Obdobně argumentovalo také ministerstvo spravedlnosti a šéf resortu Jan Kněžínek.

Co bude s českým řidičem dál, zatím není jasné. Právní zástupce Ladislav Drha minulý týden uvedl, že nyní mohou nastat dvě varianty. „Buď se budeme snažit o podání kasační stížnosti ke kasačnímu soudu v Paříži, a druhá, praktičtější varianta je, že necháme proces procesem a naopak se budeme snažit, abychom pana Sagana dostali podmíněně ven z věznice.“

„Dneska je to Jirka, zítra to může být kdokoliv z nás“

Na podporu českého řidiče se v pondělí sešly před francouzskou ambasádou v Praze přibližně tři desítky lidí. Oproti francouzským protestům si Češi místo žlutých vest donesli píšťalky a transparenty, na kterých kromě nápisu „Neničte rodinu“, či „Fuck Macron“ stálo i „Nechceme ilegální migranty“ nebo „Demise Petříček a Poche“.

Na místě bylo také možné podepsat dvě různé petice. Jedna se týkala návratu Sagana do České republiky, druhá petice se týkala žádosti o odstoupení ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Obě dvě petice v úterý podepsal jak bratr Sagana, tak i jeho maminka a otec, kteří se jí zúčastnili.

Právě s Petříčkem by se měl v budoucnu sejít také europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský, který se demonstrace také zúčastnil. „Chci panu ministrovi celou věc vysvětlit,” uvedl Zdechovský s tím, že komunikuje s francouzskými úřady i prezidentem Emanuelem Macronem. „Usilujeme o to, aby byl pan Sagan z humanitárních důvodů propuštěn,“ dodal.

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček pro iDNES.cz v úterý reagoval tak, že celý případ sleduje, a že větší podrobnosti k této kauze sdělí v druhé polovině tohoto týdne.

Saganův případ není ojedinělý. V létě loňského roku například řidiči kamionu Tomáši Němcovi přišla z Británie výzva, aby zaplatil pokutu ve výši 250 tisíc korun. Britská policie totiž v jeho návěsu objevila čtrnáct běženců a obvinila ho z pašování lidí. Celníci mu již dříve odepřeli vstup do země.



Podobný incident se stal také loni v srpnu, kdy britská policie v návěsu českého řidiče Petra Hubacze objevila čtyři pákistánské migranty. Také jemu zakázala vstup do země.