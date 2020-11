Covidový deník: Málem jsem zemřel. Popírači stojí na špatné straně historie

„Už ze začátku jsem si říkal, jestli je mi příjemné odhalovat se takhle soukromě. Chvílemi to byla tvrdší realita, než umím napsat. Pochopil jsem, co to znamená vidět smrtelnou hrůzu v očích lidí,“ popisuje jedenatřicetiletý režisér v posledním zápisu po propuštění z nemocnice.

Od začátku pandemie se s manželkou poctivě chránili, protože byla těhotná, a pak se stali rodiči novorozeného syna. I přesto se nemocí oba nakazili. „Beru to jako důsledek lehkovážnosti a neinformovanosti. Proto jsem si deník začal psát už na začátku, kdyby cokoli. Už to, že jsme to chytili oba, mi přišlo špatně,“ vysvětluje.

Jiří chtěl předat svou zkušenost, i kdyby šlo jen o lehký průběh nemoci. Tehdy ovšem ještě netušil, jaké drama se z celého příběhu vyvine. Jeho zápisy na Facebooku, které redakce iDNES.cz přináší, získaly stovky přečtení i komentářů. „Od toho příběhy jsou – vyprávíme si, jak přežít,“ uzavírá své zápisky z covidového deníku Sádek.