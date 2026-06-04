Ukrajinští dárci tvrdí, že Rajchla finančně podpořili kvůli odsouzenému manažerovi strany PRO Matěji Drbohlavovi a Rajchlovu asistentovi Pavlu Tůmovi. Ti oba z Chomutova pocházejí a k poslání peněz měli Ukrajince přesvědčit právě oni.
Podle několika zdrojů iDNES.cz z prostředí vládní koalice ale bývalý chomutovský radní za ANO Tůma i Rajchlův manažer Drbohlav představují problémové osobnosti kvůli své minulosti, a proto musely dary jít přes Ukrajince.
Tyhle kluky jsem v životě neviděl, jejich jména mi nic neříkají, ale jsem samozřejmě rád, že nám přispěli.