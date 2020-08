Libanon byl oáza. Kolem sila kdysi vůbec nic nestálo, vzpomíná český stavbař

Kdy jste se o explozi v Bejrútu poprvé dozvěděl?

Hned, jak se to poprvé objevilo v televizi. Od té doby jsem situaci pořád sledoval. Silo od Průmstavu bylo dominantou přístavu, hned jsem ho poznal. I když v době, kdy se stavělo, nebylo kolem vůbec nic. Teď tam je celá plocha zastavěná.

Jak se vám záběry zničeného přístaviště sledovaly?

Jedním z pohledů je pro mě pohled technický. Aby se silo teď zbouralo, bude to chtít opravdu hodně práce. Navrtání dlouhé řady děr, vložení vypočítané trhaviny... Bylo by to prostě velmi složité. Výbuch musel být tak strašný, že utrhl celou půlku první sekce (silo je postaveno ve třech řadách, pozn. red.), která stála čelem k epicentru výbuchu. Ta je pryč. Pro Průmstav je to první stavba z těchto vysokých, která takhle dopadla. Jinak všechny stojí.

Ale ona vlastně nedopadla zase tak špatně, vzhledem k tomu, co se v Bejrútu stalo. Nabízí se tedy otázka, proč zrovna tato stavba alespoň v nějakém stavu pořád stojí, když vlastně všechny okolní budovy v rádiu stovek metrů šly okamžitě k zemi?

Silo je staticky výhodné. Je to válec, respektive skupina válců. Samozřejmě je důležitá i výztuž, která je zabudovaná rovnoměrně po celém obvodu, a tak vytváří velice pevný prstenec. Použila se navíc metoda posuvného kruhového bednění. Pokud vím, žádná podobná stavba sama od sebe ještě nespadla. Válec je obecně nesmírně pevná statická konstrukce. Takže ten výbuch musel být mimořádně silný.

Myslíte, že by bejrútské silo šlo ještě opravit do nějaké použitelné podoby?

Říct to jen na základě snímků, které jsem viděl, je složité. Ale domnívám se, že minimálně první sekce opravit určitě nepůjde.

Jak dalece jsou narušené ty další, protože tlaková vlna musela být hrozná, to lze samozřejmě posoudit jen na místě. Kdyby šly zbylé dvě řady zachránit, bylo by to výborné, ale velmi náročné.

Viděl jste někdy silo v Bejrútu na vlastní oči?

Byl jsem tam několikrát. Ale kdy naposledy, to si přesně nepamatuji. Rozhodně je to minimálně dvacet let.

Jak na Libanon vzpomínáte?

To je překrásná zem, byla to pro nás vlastně oáza klidu. Tehdy (v 60. letech, pozn.) jsme jako technici žili v Iráku. Blízký a střední východ jsem pak od 70. do 75. roku hodně procestoval, pracoval jsem v té době na rafinerii v Basře, ta se stavěla pět let. V Libanonu jsem se na zpáteční cestě rád zdržel. I Bejrút jsem projel, bylo to tehdy nádherné město.

Jak vzpomínáte na místní?

Historie Libanonu je samozřejmě nesmírně složitá, zažil si několik válek. Lidé byli ale bezvadní, hlavně v Bejrútu navíc velice kulturní, díky křesťanskému vlivu. Měli i výbornou znalost francouzštiny a angličtiny. Vzdělání i školství prostě na vysoké úrovni. Ze zemí Středního východu to pro mě opravdu byla země nejhezčí a nejpříjemnější. Je to všechno velká škoda.

Jak se firma z Pardubic dostane ke stavbě takového díla, navíc v Libanonu? Hrálo v tom roli socialistické hospodářství nebo jste prostě byli nejlepší?

V Československu jsme byli první a jediní, kdo tuhle technologii uměl. Úzce jsme spolupracovali s dalšími podniky, hlavně Strojexportem, protože stavební firmy neměly vlastní exportní oprávnění.

Museli jsme exportovat přes jinou firmu, která to oprávnění měla. Strojexport chodil po různých akcích v zahraničí a pokud se někde objevila zakázka na sila, nikoho jiného než nás neměl. Takových prací jsme odevzdali celou řadu. Stavěli jsme v Afghánistánu, tam to byla většinou cementářská sila. V Jordánsku jsme dokonce dělali řídící věž v přístavu. Měli jsme reference ze zahraničí, proto jsme dostali takovou velkou stavbu.

A počiny Průmstavu doma?

I v Česku jsme toho postavili spousty. Bejrútské silo je vysoké kolem 83 metrů, ale třeba v prachovické cementárně je silo stometrové. Průmstav byl prostě ve své jednička. Měl výborné techniky, ti svoji práci uměli dokonale. Byl to sehraný tým.