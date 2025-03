Být pětiprocentní stranou stačí, říká Pospíšil. Jako pražský radní zřejmě skončí

Už víte, na kterém místě kandidátky budete? Budete dvojka za Janou Černochovou?

Ještě to nevím. Pro mě celá tahle mise kandidovat na nějakém předním místě kandidátky SPOLU je úplně nová. Paní předsedkyně nám oznámila rozhodnutí odejít z vrcholné politiky minulé úterý. Požádala mě, abych místo ní reprezentoval Topku na společné kandidátce v Praze, a vzhledem k tomu, že řeším řadu i svých osobních věcí, tak je to pro mě nová věc. Budu plně respektovat místo, které mi přidělí předsedové stran. Sám jsem ale řekl, že nemám ambice být lídrem.

Proč neaspirujete na to, být jedničkou té kandidátky? Markéta Pekarová Adamová původně lídryní být chtěla.

Markéta Pekarová Adamová je předsedkyně TOP 09. Já jsem pouze komunální politik. Starám se v Praze o zvířátka a o kulturu. Chtěl jsem na kandidátce být někde ve druhé části, teď to vypadá, že budu někde mezi prvními místy. SPOLU v Praze má nejvíce voličů a ve chvíli, kdy topáckou část kandidátky nepovede šéf strany, měl by ji vést zástupce vlády. Volby budou o tom, jak vláda uspěla, ODS je v rámci SPOLU největší stranou a má největší odpovědnost, takže nemám problém s tím, aby to byla lídryně nominovaná ODS. Asi to bude paní Černochová, která je úspěšnou ministryní.

Není to škoda, že zrovna v Praze nebudete mít lídra? TOP 09 se v Praze daří, vlastně je to jedno z mála míst, kde má dobré volební výsledky.

Řekněme, že budu dvojka nebo trojka, ale asi dvojka. Ještě to není rozhodnuté. Nemyslím si, že Topku výrazně poškozuje, když bude mít dvojku. Předsedkyně strany Markéta tam holt není, chce se věnovat svému zdraví, to plně chápu. Když za ni jako náhradník naskočí člověk, který má v Praze na starosti kulturu a zvířátka, je ta dvojka adekvátní.

A budete hlavní volební tváří na plakátech vedle Petra Fialy a Marka Výborného?

To já vůbec nevím, o tom musí rozhodnout lídři. Vůbec jsem netušil, že paní předsedkyně má takové zdravotní problémy, protože při minulých rozhovorech jsme ladili taktiku, jak dosáhnout, aby ona byla lídryní kandidátky. A pak přišla tato zpráva podpořená nějakými lékařskými nálezy. Plně ji chápu, přeji jí brzké uzdravení a nepřemlouval jsem ji, aby dál kandidovala. Přemlouval jsem ji, aby zůstala šéfkou strany do podzimu, abychom teď řešili volby a ne to, kdo bude předseda.

Jaký vliv podle vás bude mít její odchod na celkový výsledek TOP 09?

Myslím, že velký. Markéta udělala v posledních parlamentních volbách velmi slušný výsledek, měla kolem 40 procent a 50 tisíc preferenčních hlasů. Má velkou řadu odpůrců, ale ty volby ukázaly, že má i příznivkyně a příznivce. To znamená, že by určitě nějaké hlasy přinesla. My jsme malá strana a odchod každého viditelného politika má na tu stranu dopad.

Kolik procent hlasů teď odhadujete, že dostanete?

Topka má posledních osm let preference mezi čtyřmi až 5,5 procenta. Určitě se nám leckdo může v komentářích smát. V komentářích si zase přečtu TOP 0,9. Nám konec předpovídali politologové, když jsem byl předsedou před osmi lety. Nám se daří čtyři až pět procent lidí přesvědčovat, že má smysl Topku podporovat a že i tento počet procent může být důležitý pro sestavení vlády nebo vítězství. ODS je nejsilnější pravicová strana v Česku a díky tomu, že má s námi koalici, je jasným konkurentem hnutí ANO.

Nejsou to malé ambice?

Topka má dlouhodobě pět procent. Někdo se tomu může smát, ale teze, že brzo zanikneme, se nenaplnila už před osmi lety. Máme stabilní podporu a to je důležité.

TOP 09 by měla mít lídry ve dvou krajích, kdo to bude?

Jeden lídr bude Matěj Ondřej Havel v Hradeckém kraji. Byl tam ředitelem gymnázia a je v kraji známý. A vypadá to, že v Ústeckém kraji by měl kandidátku vést dlouholetý poslanec za TOP 09 Michal Kučera. Ještě vím, že se skloňuje Plzeňský kraj, ale na ten to zatím nevypadá.

Co Jan Lipavský? S tím nevyjednáváte?

Přiznám se, že jsem s Janem Lipavským nikdy nemluvil. Jeho politiku na ministerstvu zahraničí samozřejmě oceňuji. Zvlášť v dnešní době jasná prozápadní orientace je velmi důležitá. Jan Lipavský se možná na naší kandidátce objeví, ale teď v tuto chvíli to ještě není rozhodnuto.

Právě jméno Jana Lipavského se poslední dobou v médiích často objevuje v souvislosti s kandidaturou za TOP 09. Jak byste popsal jeho pozici v rámci strany?

Já se přiznám, že jsem nikdy nebyl u žádného jednání, kde by se řešilo, zda pan Lipavský bude na kandidátce. Pokud vím, také ODS uvažuje o tom, že by se objevil na kandidátce SPOLU, ale podle mě je to otevřená věc. Musela byste se zeptat vedení strany.

Nového předsedu strany budete volit na podzim. Vy byste jím být nechtěl? Podle vašeho stranického kolegy Ondřeje Koláře funkce milujete, nedávno to napsal na sociální síti X, pak to tedy smazal...

Ano, jako Drákula je miluji. Takhle, já jsem slíbil kolegům, že když už jsem do boje vržen okolnostmi, budu bojovat jako Drákula. Ale pana Koláře fakt nechci komentovat.

Mě zajímá, jestli chcete být předsedou.

Předsedou má být ten, kdo uspěje v podzimních volbách. Nechme to na voličích, ať řeknou, koho z politiků Topky si cení, komu dají preferenční hlasy, a kdo naopak u nich propadne.

Dejme tomu, že uspějete.

Já jsem strašně pověrčivý. Když uspěju, tak to bude otevřené téma. Ať fakt rozhodnou voliči. Pokud půjdeme znovu do vlády, měl by to být člověk, který v té vládě je. Já tu ambici nemám. Možná ale budeme hledat opozičního lídra, který bude tvrdě pracovat v parlamentu.

Pokud se na podzim stanete poslancem, zůstanete i pražským radním?

Určitě ne. Možná to nastane i dříve, ale o tom ještě nechci hovořit.

Takže přemýšlíte o odchodu z pražské politiky?

Některé věci mám už vnitřně rozhodnuté, ale jsou podmíněné některými osobními věcmi. Uvidíme, jak dopadnou. Jsem prostě pověrčivý. Všechno se dozvíte včas.

Ondřej Kolář ještě napsal, že byste klidně sloučil TOP 09 s ODS, je to pravda?

Pan Kolář o tom v minulosti sám hovořil. Všude říkám, že je logické, když vedle ODS existuje ještě Topka jako menší strana, která má určitá témata odlišná. Není žádný důvod ty strany slučovat, já budu samostatnou Topku podporovat, dokud to půjde. Třeba mým autentickým tématem je ochrana zvířat. Diváci se tomu budou smát, těším se na ty komentáře, ale je to moje autentické politické téma.

Budete mít ve volebním programu zavedení eura?

K euru se postupně posouváme jednotlivými opatřeními. Jestli to budeme mít v programu, ale nevím. Osobně se nedomnívám, že je to téma pro další čtyři roky, protože je otázka, jestli vůbec splňujeme konvergenční kritéria.

Neříkáte to i z toho důvodu, že by euro neprošlo přes kolegy z ODS?

K euru jsem byl vždycky rezervovaný a realistický. Euro se má zavádět, až to bude pro Česko výhodné. To musí říct experti, jestli ten moment nastává. Já si tím při kurzu jedna ku 25 nejsem jistý.

Kromě blížících se voleb máte před sebou taky velké změny v osobním životě. Podle některých médií se připravujete na roli otce. Je to tak?

Nechci to potvrzovat. Prosím, respektujte, že otcem zatím nejsem. Nemám důvod cokoliv tajit, a když to nastane, potvrdím to.