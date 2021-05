Pospíšil: Výroky o Ferim mě šokovaly, nějakou škodu straně kauza způsobí

Ve čtvrtek večer zasedne regionální předsednictvo TOP 09 a bude řešit, kdo nahradí Feriho na kandidátce do říjnových voleb. Koho byste tam chtěl?

Zdůraznil bych, že to je setkání pouze krajského předsednictva TOP 09 v Praze. Nemůžeme činit konečné rozhodnutí, můžeme pouze doporučit pohled Prahy centrálnímu orgánu TOP 09. Konečnou kandidátku do celostátní volby schvaluje výkonný výbor. Ve čtvrtek chceme situaci probrat za účasti paní předsedkyně, probereme si, jaké jsou varianty a možnosti. Asi je dobře, aby si paní předsedkyně naposlouchala naše pohledy na věc. Jméno z toho ale zítra nevypadne. A já si své myšlenky nechám právě na zítřejší krajské předsednictvo.

Ve Sněmovně jej může nahradit dokumentaristka Olga Sommerová, pokud se tak rozhodne. Je podle vás dobrou náhradou?

S případným příchodem paní Sommerové do parlamentu nemám žádný problém. Ona byla prvním náhradníkem na kandidátce. Na tu byla dána mými předchůdci, výkonným výborem před čtyřmi lety, a to rozhodnutí plně respektuji.

Paní Sommerová je významná veřejná osobnost a myslím, že nebude, i když není členka TOP 09, v parlamentu dělat ostudu. Navíc upozorňuji, že se jedná o mandát, který bude trvat jen několik měsíců, tedy velmi krátkou dobu. (Dokumentaristka Olga Sommerová podle čtvrtečních informací iDNES.cz post poslankyně přijme - pozn. red.)

S odchodem Dominika Feriho přicházíte o hrozně výraznou osobnost. Je vám to líto?

Mrzí mě to. Mrzí mě, že odchází takto talentovaný a nadějný politik. Na druhou stranu tvrzení, která v médiích zazněla, jsou velmi závažná a musí se prošetřit, a to stylem padni komu padni. Buď se ukáže, že ty výroky nejsou pravdivé, a pak musí být pan Feri osvobozen, nebo se ukáže, že bohužel to je jinak. Já v tuto chvíli nechci nic zpochybňovat, ty dívky, které toto v médiích pronesly... Jsou to závažné výroky.

Nechci to moc komentovat. Pana Feriho považuji za mimořádně šikovného, talentovaného mladého člověka. Výroky z článku mě šokovaly. Pan Feri má nyní právo na to, abychom ctili presumpci neviny. Musí to prošetřit patřičné orgány.

A nebojíte se, že přijdete o přízeň mladých voličů?

No, spíše mě to mrzí kvůli němu samotnému. Cítím se zklamán i z toho, co se člověk dozvídá i z těch výroků, které sám přiznal, že se nechoval k ženám vždy vhodně. Nevím. Budu doufat, že to TOP 09 nepoškodí, máme kvalitní program, máme spoustu kvalitních kandidátů i kandidátek, viditelnou volební lídryni...

Ale nebudu zapírat, že nějakou škodu tato kauza straně způsobí, to tak asi je. Neumím odhadnout, jak veliká škoda bude. Oceňuji to, že se takto rychle rozhodl věc vyřešit tím, že položil mandát a ukončil kandidaturu ve srovnání s tím, jak se chovají představitelé vlády. Na druhou stranu nepatřím do skupiny lidí, kteří chtějí zpochybňovat výroky těch dívek.

Kdyby se Feri do srpna nějakým způsobem očistil a dané výroky byly vyvráceny, byl byste pro jeho návrat na pražskou kandidátku?

Úplně si to nedokážu představit. Samozřejmě bych přál panu Ferimu, aby ta věc byla co nejdřív plně ukončena, na druhou stranu tady jsou závažná podezření, že mohl být spáchán trestný čin znásilnění. Alespoň podle toho, co jsem četl v novinách. Nedovedu si tedy úplně představit se znalostí toho, jak funguje česká justice a české orgány činné v trestním řízení, že takto závažné věci se podaří vyšetřit v dohledné době. Nemyslím si proto, že takové úvahy jsou nyní relevantní. Policie konstatovala, že zahájí trestní řízení, tak si počkejme, jak vyšetřování dopadne. To není otázka několika týdnů.

Feri rezignuje k prvnímu červnu na funkci poslance, stále ale zůstává členem strany. Měl by podle vás vystoupit?

Je to na jeho rozhodnutí. Pokud by kauza pokračovala dál a pokud by byl v dané trestní věci obviněn, pak by se mu členství mělo přerušit nebo ukončit.