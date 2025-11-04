Pospíšil nebude kandidovat na předsedu TOP 09. Chci se věnovat dceři, říká

„Já jsem sice dostal nominace od některých krajských organizací, zejména z Prahy, kterých si velmi vážím, ale rozhodl jsem se, že nebudu kandidovat na předsedu TOP 09,“ řekl Pospíšil pro iDNES.cz.
„Přece jen jsem nyní otcem malé Medy a chci se jí věnovat,“ zdůvodnil své rozhodnutí. Podle něj je pozice předsedy strany časově velmi náročná.
Zároveň ale Pospíšil, který TOP 09 vedl v letech 2017 až 2019, připustil, že straně chce nadále pomáhat. „Jsem připraven být ve vedení,“ uvedl. Chce se ucházet alespoň o pozici místopředsedy. Na prvního místopředsedu bude kandidovat Vlastimil Válek, končící ministr zdravotnictví.
Naopak jediným známým kandidátem na předsedu TOP 09 je poslanec Matěj Ondřej Havel, který by tak na blížícím se sjezdu strany mohl nahradit dosavadní šéfku strany Markétu Pekarovou Adamovou, která se ze zdravotních důvodů rozhodla skončit v politice.