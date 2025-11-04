Pospíšil nebude kandidovat na předsedu TOP 09. Chci se věnovat dceři, říká

Poslanec Jiří Pospíšil nebude na sobotním sjezdu kandidovat na šéfa TOP 09. V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětlil, že i přes početné krajské nominace se bude chtít stát pouze místopředsedou. Podle svých slov si nedokáže představit, jak by skloubil funkci lídra parlamentní strany s péčí o svou malou dceru.
Politik Jiří Pospíšil zveřejnil první fotku s dcerou. (2. května 2025)

foto: Facebook: Jiří Pospíšil

Hostem pořadu Rozstřel je pražský radní Jiří Pospíšil (TOP 09).
Hostem pořadu Rozstřel je pražský radní Jiří Pospíšil (TOP 09).
Jiří Pospíšil z TOP 09 na křtu knihy novináře Jiřího Hynka s názvem Ruský...
Jiří Pospíšil a jeho dcera Meda na mimořádném jednání pražského zastupitelstva...
„Já jsem sice dostal nominace od některých krajských organizací, zejména z Prahy, kterých si velmi vážím, ale rozhodl jsem se, že nebudu kandidovat na předsedu TOP 09,“ řekl Pospíšil pro iDNES.cz.

„Přece jen jsem nyní otcem malé Medy a chci se jí věnovat,“ zdůvodnil své rozhodnutí. Podle něj je pozice předsedy strany časově velmi náročná.

Jak odtrhnout SPD od Babiše? Kalousek popisuje, co by mělo udělat 92 poslanců

Zároveň ale Pospíšil, který TOP 09 vedl v letech 2017 až 2019, připustil, že straně chce nadále pomáhat. „Jsem připraven být ve vedení,“ uvedl. Chce se ucházet alespoň o pozici místopředsedy. Na prvního místopředsedu bude kandidovat Vlastimil Válek, končící ministr zdravotnictví.

TOP 09 musí být schopná kandidovat sama, říká adept na nového šéfa Havel

Naopak jediným známým kandidátem na předsedu TOP 09 je poslanec Matěj Ondřej Havel, který by tak na blížícím se sjezdu strany mohl nahradit dosavadní šéfku strany Markétu Pekarovou Adamovou, která se ze zdravotních důvodů rozhodla skončit v politice.

