Kdyby to bylo na vás, Hitler by tu byl do dneška, hádal se Pospíšil s Davidem

„Pan doktor by nepomáhal Ukrajině nijak. V řádu dalších týdnů by byla obsazena Ruskem,“ řekl ve vysílání CNN Prima News Jiří Pospíšil Ivanu Davidovi.

„Takhle by to bylo, pane doktore, jak by to bylo jinak? Bez pomoci Ukrajině, jak vojenské, tak ekonomické, by byla dobyta. To chcete, nebo co teda chcete? Mírová jednání nikam nevedou. Mluvíte o míru, ale není to bohužel realita. Takže co by se mělo stát? Nechat Putina obsadit zbytek Ukrajiny? To je vaše vize? Nebo jak by to mělo probíhat?“ ptal se v rychlém sledu Jiří Pospíšil.

Europoslanec SPD to nenechal bez reakce: „Vaše vize je rozšíření války. Pan Pospíšil mluví za mě, říká, co já bych chtěl, já to snad vím o něco lépe. Putin nechce mír za podmínek navržených Zelenským a Zelenskyj nechce mír za podmínek navržených Putinem,“ řekl David.

Pokračoval s tím, že nikdy netvrdil, že Spojené státy situaci vyřeší, ale uznal, že byl rád, když do toho americký prezident Donald Trump vstoupil. Moderátorka připomněla, že se zatím žádné podmínky pro rovnoměrné příměří vyjednat nepodařilo. „Já bych chtěl slyšet, jak by vypadalo rovnoměrné příměří,“ opáčil na to David.

Pospíšil v souvislosti s geopolitickým chováním Ruska připomněl také oslavy 80. výročí od konce druhé světové války. Zmínil, že on sám pochází z Plzně a jeho dědeček byl členem armády USA, která toto město osvobodila.

„Kdyby tady byla vaše politika, tak by Američani a spojenecké armády nikdy Hitlera neporazili. Hitler by tu byl do dneška. Není proti agresorovi možné postupovat jinak, než pomáhat národu, který byl napaden,“ zdůraznil Pospíšil.

Vzápětí ještě přitvrdil: „Pokud říkáte nechme Ukrajinu na holičkách, tak je to vítězství Putina. Já se omlouvám, ale říkám to jako člověk z Plzně. Historie nás poučila a to, co říkáte vy, je vlastizrádné.“ Podle Davida je zde naprosto zřejmá snaha o pokračování ve válce.