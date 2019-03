Europoslanec Payne rezignoval na post místopředsedy Svobodných

Ve svém projevu vzpomínal na dobu před více než deseti lety, kdy spolu s dlouholetým předsedou Svobodných Petrem Machem opustili ODS. Jedním z hlavních důvodů byla nespokojenost s podpisem Lisabonské smlouvy, kterou podepsal jako premiér tehdejší předseda ODS Mirek Topolánek.

„Formulovali jsme tehdy základy naší politiky: Evropská unie je slepá ulička, je nutné změnit spolupráci z povinné na dobrovolnou. A nebude-li to možné, pak bude nutné z EU odejít“ vzpomínal na počátky strany,

Vadilo jim také, že smlouvu nakonec podepsal ještě jako prezident i velký kritik Evropské unie Václav Klaus. „Ano, mezi námi byl ideový spor. Václav Klaus až do roku 2013 tvrdil, že Česká republika nemá ke členství v EU alternativu. Ostatně od roku 1995 to bylo i v programových dokumentech ODS“ poznamenal.

Klaus podle Payna jejich názor, že existuje alternativa v EU, připustil až mnohem později v roce 2014. Payne své názory, jak by měla EU fungovat, formuloval do manifestu nazvaného „Jde to i jinak“. Jeho hlavní myšlenka je, že EU směřuje nevyhnutelně k nedemokratickému autoritativnímu režimu a nelze ji reformovat.

Jiří Payne (62) Do politiky vstoupil již v roce 1990, kdy byl zvolen za Občanské fórum do parlamentu. Od roku 1991 do roku 2002 byl poslancem za ODS. Působil mimo jiné jako předseda zahraničního výboru i jako politický poradce Václava Klause. v roce 2009 byl spoluzakladatelem Strany svobodných občanů (Svobodní), ve které byl v letech 2009 až 2015 místopředsedou. Naposledy byl místopředsedou strany zvolen v listopadu 2017.

Tuto představu chtěl Payne prosazovat prostřednictvím Svobodných. V roce 2017 se dostal i do Evropského parlamentu poté, co tehdejší předseda strany Petr Mach mandát europoslance rezignoval před nadcházejícími parlamentními volbami.

Ve straně však mezitím došlo k rozkolu a pro svou vizi Payne již nenašel podporu. Svobodní podle něj do nadcházejících voleb připravují „program vylepšování Evropské unie“ a proto se rozhodl rezignovat na funkci místopředsedy strany.

„Vzhledem k tomu, že se zcela rozcházím s tím, kam se Svobodní nyní ubírají, prosím, abyste vzali na vědomí, že tímto odstupuji z funkce místopředsedy strany. Jde to i jinak,“ řekl na závěr.

Z politiky odešel i dlouholetý předseda Svobodných Mach

Petr Mach vedl Svobodné od počátku až do roku 2017, kdy rezignoval po neúspěchu strany ve volbách do Poslanecké sněmovny. Svobodní dostali pouze 1,56 % hlasů. Macha nahradil ve vedení strany Tomáš Pajonk. Mach se do politiky pokoušel dostat ještě v roce 2018, kdy v komunálních volbách kandidoval za Svobodné v Praze 5. Ani tehdy však neuspěl.

Minulý rok se spekulovalo, že vytvoří koalici spolu s Petrem Robejškem z Realistů a Václavem Klausem ml. do letošních voleb do Evropského parlamentu. Žádná koalice nakonec nevznikla a Mach se nakonec vzdal i pozice lídra kandidátky Svobodných a úplně skončit s politikou.

Jiří Payne promlouvá v Evropském parlamentu (červen 2018):

VIDEO: Jiří Payne k premiérovi Nizozemí: Postavme Evropu na lepších základech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu