Dali ho do tvarohu, říká Paroubek o Zemanově hospitalizaci

Podle Paroubka dochází prezident Zeman do nemocnice kvůli zdravotní kúře pravidelně. „Jak já tomu říkám, dají mě do tvarohu a tím se dám dohromady. Myslím si, že tato ozdravná a několikadenní kúra mu prospěje a zase ho na několik měsíců posílí,“ řekl politik.

Dále ale upozornil, že pokud bude prezident v nemocnici déle, jeho informace o rutinní zdravotní kúře nemusí být přesná. „Moje informace jsou takové, že se Miloš Zeman v nemocnici nachází na preventivním nebo ozdravném pobytu,“ uvedl v pořadu Paroubek. „Neříkám, že jsou tyto informace úplně přesné, nemusí být. Ale ten zdroj, ze kterého to mám, je většinou poměrně přesný,“ dodal.

O Zemanově stavu informoval Hrad na svém webu ve čtvrtek. „Prezident republiky Miloš Zeman v úterý dne 14. září 2021 plánovaně nastoupil do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Lékaři provedli zevrubné zdravotní vyšetření prezidenta republiky: CT, sonografii a krevní odběry,“ uvádí web.



Podle něho vyšetření ukázalo, že prezident nemá žádné onemocnění nebo jakékoliv jiné problémy, které by ho ohrožovaly na životě. V příštím týdnu plánuje prezident normální pracovní program, podle mluvčího hradu Jiřího Ovčáčka.

Hrad o Zemanově hospitalizaci doteď mlčel, útržky zpráv prosakovaly různě médii. Veřejnost o situaci získala od politických představitelů první širší povědomí až tweetem premiéra Andreje Babiše, který Ovčáček na sociální síti následovaně také sdílel.

Andrej Babiš @AndrejBabis Moc teď myslím na pana prezidenta Zemana a přeju mu vše dobré, ať je brzy zdravý, plný sil a elánu. UVN je podle mě to nejlepší pracoviště v naší zemi a jsem rád, že je v těch nejlepších rukou. oblíbit odpovědět

Babiš připustil, že není vhodné, že mluvčí Hradu ohledně prezidentova zdravotního stavu mlčí. „Bylo by lepší, kdyby pan mluvčí dal nějakou pozitivní zprávu. Já mu snad sám napíšu, aby to udělal,“ řekl Rádiu Impuls.

Zásadní je téma bydlení, říká Paroubek

Bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek se vyjádřil také k aktuální kampani vedené všemi stranami. „Jsou někteří lídři, kteří mají problémy s vyjadřováním,“ kritizoval lídry opozičních stran. Za zásadní v letošních volbách považuje témata jako bydlení, pandemie, zdravotnictví sociálních služeb či rozvoj národního hospodářství.

Své někdejší straně poradil pro předvolební kampaň se soustředit na tři témata. Pochválil je za poměrně slušně odvedenou práci v případě dostupného bydlení.

Dále odsoudil například zapojení Andreje Babiše mladšího do volebních bojů. „Útok na Andreje Babiše přes jeho syna je velmi nechutný a nepatří do volební kampaně. Má ho to zaměstnat a ovlivnit jeho chování na veřejnosti,“ vyjádřil se k otázce ohledně slušnosti v kampaních.