KOMENTÁŘ: Amatérismus profesora politologie. Fiala si zaslouží Paroubkův řád

Babišova vláda dělá kopance, to je pravda, vidíme to skoro denně. A pomiňme, že jí to vyčítá zrovna strana, jejíž předseda už v dubnu volal po rychlém návratu k normálu, jejíž poslanci jako první odmítli nosit roušky a jejíž první dáma protestovala proti tomu, aby se biatlonový šampionát jel bez diváků a vítězství nad virem demonstrovala svou účastí na proslulé žranici na Karlově mostě. Dokonce nebýt v Česku po viru ani vidu, ani slechu, byl by to od Fialy docela logický nápad. Opozice v krajských a senátních volbách posílila, naopak dvě, respektive tři vládní strany ztratily, takže proč neotestovat, jestli volby neposunuly i celostátní poměry sil?