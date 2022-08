Bývalý premiér slaví sedmdesátiny. Jak šel čas s Jiřím Paroubkem

Jiří Paroubek jako politik proslul svou razancí, jeho styl ale často budil silné emoce. Dodnes například zůstává v paměti ostrý policejní zásah proti technoparty CzechTek v červenci roku 2005. Zatímco tehdejší prezident Václav Klaus označil policejní akci za hrubou chybu, tehdejší ministr vnitra František Bublan i předseda vlády Paroubek zákrok policie hájili jako nezbytný.

Pod Paroubkovým vedením ČSSD vyhrála krajské a senátní volby 2008 a volby do Poslanecké sněmovny 2010. Stal se tak z pohledu voleb do té doby nejúspěšnějším politikem sociální demokracie po roce 1989, do vlády však ČSSD nedovedl. Právě po sněmovních volbách v roce 2010, v nichž ČSSD navzdory volebnímu vítězství nezískala dostatečný počet mandátů na sestavení vlády, Paroubek rezignoval na předsednickou funkci.

V dalších měsících se vztahy mezi Paroubkem a ČSSD zkomplikovaly. Část sociálních demokratů se snažila distancovat od jeho éry, naopak Paroubek sám nebyl spokojen s prostorem, který ve straně dostával. Postupně se v médiích začaly objevovat spekulace o jeho odchodu a nakonec v říjnu 2011 z ČSSD vystoupil.

Paroubek, který byl od od června 2006 do srpna 2013 poslancem, po odchodu z ČSSD založil novou politickou stranu Národní socialisté - levice 21 (NS-LEV 21), se kterou se pak několikrát pokoušel uspět ve volbách. V čele LEV 21 skončil na podzim 2014, o dva roky později z ní odešel.

Následně se v roce 2017 neúspěšně pokoušel o návrat do ČSSD. Jeho návrat si tehdy nepřáli premiér a donedávna předseda strany Bohuslav Sobotka ani volební lídr sociální demokracie Lubomír Zaorálek.

Naopak ho mimo jiné podpořil bývalý šéf ČSSD, prezident Miloš Zeman. „Já bych byl méně kategorický než dnešní vedení ČSSD,“ řekl Zeman. Jeho návrat by umožnil s ohledem na Paroubkovy zásluhy.

Podle Zemana Paroubek prošel dvěma fázemi. V první vytáhl sociální demokracii z bídy, ve které se ocitla po období, kdy ji vedli Vladimír Špidla a Stanislav Gross. Ve druhém pak podle něj Paroubek „zpapaláštěl“. Zeman svůj názor zdůvodnil památným Paroubkovým výrokem, když se chlubil před novináři svým příjmem. „Tato věta - ‚kdo z vás to má‘ - natolik nakrkla zejména sociálnědemokratické voliče, že od té doby šel Jiří Paroubek dolů,“ řekl Zeman.

Paroubek po neúspěchu u ČSSD v roce 2018 kandidoval jako nezávislý do Senátu, v obvodu Ostrava-město, kde kandidoval s podporou ostravských sociálních demokratů i předsedy strany Jana Hamáčka, ale neuspěl.

Zásadní změnu udělal Paroubek také v soukromém životě. V roce 2007 se po 28 letech manželství rozvedl a znovu oženil. Jeho druhou manželkou se stala tlumočnice Petra Kováčová, v listopadu 2009 se manželům narodila dcera Margarita. V roce 2021 se pár rozvedl.

Olomoucký rodák uspěl v Praze

Jiří Paroubek se narodil v Olomouci, v šesti letech se však přestěhoval s rodiči do Prahy. Již na gymnáziu se podle spolužáků zajímal o politiku, což se projevilo i tím, že v den svých 18. narozenin podal přihlášku do Československé strany socialistické (ČSS). Následně vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Po skončení vojenské služby nastoupil do podniku Restaurace a jídelny (RaJ) v Praze 1. V tomto období Paroubkova kariéra stoupala na všech frontách. Ve firmě se vypracoval na vysoký post ekonomického náměstka a mezi socialisty se stal nejmladším členem jejího širšího vedení, ústředního výboru. V roce 1979 se oženil se Zuzanou Zajíčkovou a v roce 1984 se manželům narodil syn Jiří.

V roce 1986 Paroubek z ČSS odešel a po pádu komunistického režimu v roce 1989 vstoupil do obnovené ČSSD. Hned zamířil do jejího vedení, stal se ústředním tajemníkem a v roce 1993 neúspěšně kandidoval na předsedu strany proti Miloši Zemanovi.

Tato prohra jej odsunula mimo hlavní dění v sociální demokracii. V dalším období se pohyboval v komunální politice a podnikal jako ekonomický poradce. Byl členem pražského zastupitelstva a v roce 1998 se stal náměstkem pro oblast finanční politiky.

Jeho politická kariéra dostala nečekaný obrat v srpnu 2004, kdy se stal ministrem pro místní rozvoj a především pak v dubnu 2005, kdy překvapivě převzal po Stanislavu Grossovi (ČSSD) funkci předsedy vlády. Okamžitě se stal jedním z hlavních hráčů na české politické scéně a dokázal vrátit rozloženou ČSSD opět na pozici jedné ze dvou nejsilnějších stran v Česku. V květnu 2006 jej pak mimořádný sjezd zvolil předsedou strany.

Podle některých médií Paroubek nyní zvažuje kandidaturu ve volbě prezidenta republiky v příštím roce.