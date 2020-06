Média rozehráním ricinové kauzy zavlekla Česko do ruských her, míní Ovčáček

Dvojice diplomatů Česko opustila v neděli. „Zdá se, že to bylo jediné možné řešení,“ odpověděl Ovčáček v pořadu Ranní host rádia Z na otázku, jestli bylo vyhoštění diplomatů správný postup. K tomuto kroku se Česká republika rozhodla minulý týden v reakci na vyšetřování informace o tom, že do Česka přijel agent ruských tajných služeb s jedem ricinem.

Tu přinesl týdeník Respekt, Ovčáček ji označil za „pseudoinformaci“. „I další zpravodajské servery se tomu věnovaly. Samozřejmě to vyvolalo rozruch na politické scéně, vyjadřoval se k tomu kdekdo a to znemožnilo klidné vyšetření celé záležitosti,“ myslí si Ovčáček.

Právě v úniku utajených a diplomatických informací do médií vidí Ovčáček problém.

„Toto je ten případ. Pokud by měly tajná služba a policie možnost věc prošetřit bez jakékoliv mediální prezentace, nebyli bychom v takové situaci, v jaké jsme teď,“ uvedl mluvčí prezidenta Miloše Zemana.

Vztahy Ruska a Česka jsou dlouhodobě na špatné úrovni, potvrdili experti na mezinárodní vztahy. Kromě ricinové kauzy k tomu přispívají třeba spor o pomník maršála Koněva či přejmenování náměstí u ruské ambasády v Praze.

S námitkou, že informovat je práce novinářů, souhlasil Ovčáček částečně. „Měli by si informace především ověřit. Problém je v těch únicích, prostě není možné, když dostanu na stůl utajovanou informaci, abych ji hned zavolal kamarádovi z novin a ta informace se tam druhý den objevila. To se teď děje každý týden,“ řekl v interview v rádiu.

Podobné situace podle prezidentova mluvčího vyhovují ruské vnitropolitické situaci. „Režim tam teď může poukazovat způsobem ‚Podívejte, co dělají ti Češi. Kácí pomníky a útočí na naše diplomaty.‘ Takže my se nesmíme nechat zatáhnout do těchto ruských her, je to velmi nebezpečné,“ řekl. Doplnil, že se musíme chránit třeba tím, že se v médiích nebudou tajné informace objevovat.

Podle několika zdrojů měl být agentem ředitel Ruského střediska vědy a kultury v Praze Andrej Končakov. Ruská ambasáda to popřela, Končakov se v neděli loučil na Facebooku před návratem do Moskvy.

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Tomáš Petříček v pátek uvedli, že záležitost byla smyšlená a byla důsledkem sporů mezi pracovníky ruského velvyslanectví v Praze, když jeden z nich zaslal českým tajným službám falešné informace. „Každá velmoc využívá těchto zpravodajských prostředků při působení v cizí zemi,“ okomentoval to Ovčáček.

Za vypuštění informace o údajném příjezdu ruského agenta s ricinem do Prahy žádá trest ministr vnitra Jan Hamáček. Podle něj to ohrozilo spoustu životů a zkomplikovalo práci českým bezpečnostním službám. Kvůli úniku utajovaných informací už dříve podala trestní oznámení Bezpečnostní informační služba.

Pod policejní ochranu se dostali pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a také starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS). Ruští činitelé pohrozili těmto politikům trestním stíháním kvůli několika jejich krokům.