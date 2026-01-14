„Beru tuto kandidaturu s veškerou vážností, odpovědností a mám jasnou vizi, kdy chci být aktivní, nikoliv však aktivistický. ČTK považuji za klíčové médium veřejné služby,“ uvedl Ovčáček na dotazy redakce.
O podrobnostech ale nechtěl blíže hovořit. „Kandidatura do Rady ČTK si žádá určitou mediální uměřenost,“ vysvětlil s tím, že na zodpovězení dotazů bude ještě správný čas. Ovčáčka do Rady ČTK navrhuje hnutí ANO. Zda mu kandidaturu nějaký politik ANO nabídl, nebo šlo o Ovčáčkovu iniciativu, odmítl bývalý mluvčí přiblížit.
Šanci na křeslo v Radě ČTK má taky ekonom a matematik René Levínský, kterého navrhují Piráti. Kandidátem opoziční KDU-ČSL je někdejší člen rady Jakub Heikenwälder a vládní SPD navrhuje českolipskou zastupitelku a mediální konzultantku Romanu Žateckou.
V sedmičlenné Radě ČTK jsou nyní uvolněna dvě místa. Členy volí Sněmovna na pět let.
Obhájcem Ukrajiny
Jiří Ovčáček působil deset let jako mluvčí prezidenta Miloše Zemana. Ten měl ještě před začátkem války na Ukrajině vřelé vztahy s Ruskem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, se kterým se setkal například v roce 2017 v Pekingu.
Svůj názor přehodnotil poté, co Rusko v únoru 2022 napadlo Ukrajinu. Právě postojem k Ukrajině na sebe bývalý mluvčí upozornil. Napadenou zemi několikrát navštívil a ze svých cest pro svůj domovský server Život v Česku i další média napsal několik článků, v nichž varoval před ruskými údery a zastával se Ukrajiny.
V textech popisoval například noční nálet dronů, který zažil ve Lvově. Ovčáček podporuje i Ukrajince žijící v Česku. Založil také Česko-ukrajinský nadační fond. Vloni pronajal sál na ČVUT v Praze a promítal v něm film o bitvě o Hostomel. Několikrát chválil vládu Petra Fialy a postoj prezidenta Petra Pavla k situaci na Ukrajině. Nyní žije v Hejnicích v Jizerských horách se svou manželkou, která pochází z Ukrajiny.