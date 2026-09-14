Někdejší mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček se chystá do ringu, kde se v zápase podle zvláštních pravidel utká s bývalým republikánským poslancem Miroslavem Sládkem. Zápas má proběhnout v rámci bojové organizace G MMA, která sama svá utkání označuje za bizarní. Ovčáček pro iDNES.cz potvrdil svou účast a otevřeně popsal i vlastní motivace pro souboj se Sládkem.
Ovčáček, který je od ledna členem Rady České tiskové kanceláře, představuje v zápase náhradníka za čtyřiasedmdesátiletého expremiéra Jiřího Paroubka.
Ten se měl podle pořadatelů se Sládkem utkat, jenže redakce iDNES.cz zjistila, že Paroubek svou účast na celém projektu nejdříve potvrdil, avšak poté účast v zápase odmítl.
Třeba na poli showbyznysu objevím nové pole působnosti.
Jiří Ovčáčekbývalý mluvčí Miloše Zemana