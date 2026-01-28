Bývalý Zemanův mluvčí Ovčáček bude dohlížet na ČTK, rozhodli poslanci

Poslanci zvolili Jiřího Ovčáčka, mluvčího bývalého prezidenta Miloše Zemana, do Rady ČTK. Byl kandidátem nejsilnějšího vládního hnutí ANO, a tak bylo vysoce pravděpodobné, že uspěje. „Chci být aktivní, nikoliv však aktivistický. ČTK považuji za klíčové médium veřejné služby,“ uvedl dříve pro iDNES.cz.

Jiří Ovčáček byl tiskovým mluvčím prezidenta Miloše Zemana od prosince 2013 do března 2023. (28. září 2024) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

V tajné volbě získal Ovčáček 94 hlasů ze 177 hlasů. V sedmičlenné Radě ČTK byla volná dvě místa, na to druhé poslanci nikoho nezvolili. Do druhého kola tak postoupí kandidát Pirátů René Levínský a kandidátka SPD Romana Žatecká.

Novinář Jiří Ovčáček na na sebe po konci prezidentského mandátu Miloše Zemana upozornil tím, že se vymezil vůči ruské politice a výrazně podporuje napadenou Ukrajinu. Oženil se a vzal si za manželku uprchlici před válkou, kterou rozpoutala vojska ruského diktátora Vladimira Putina.

Ovčáček napadenou Ukrajinu několikrát navštívil a ze svých cest pro server Život v Česku i další média napsal několik článků, v nichž varoval před ruskými údery a zastával se Ukrajiny.

V textech popisoval například noční nálet dronů, který zažil ve Lvově. Ovčáček podporuje i Ukrajince žijící v Česku. Založil také Česko-ukrajinský nadační fond.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.