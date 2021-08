To všechno je svobodný projev, na který má každý v demokracii právo. Za hranou jsou až útoky, kdy by se na politiky házely jakékoliv předměty, a to i tehdy, když politik jimi zasažen přímo nebyl.

Co kdyby si politik při uhýbání vajíčkovému náletu třeba zlomil nohu nebo se mu stalo nedej bože i něco horšího?