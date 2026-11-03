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Josef Mašín byl opravdový chlap, líčí fotograf, který s ním pracoval před smrtí

Robert Oppelt
  20:00

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Josef Mašín zemřel ve věku 94 let. Autorem jeho portrétu je Jiří Macht. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Fotograf Jiří Macht měl mimořádnou šanci nahlédnout do soukromí Josefa Mašína mladšího krátce před tím, než odbojář zemřel. Jiří Macht ho navštívil u něj doma v Santa Barbaře, ale projel s ním i řadu míst ve Spojených státech, na kterých mu záleželo.

Kde jste poznal Josefa Mašína?
Bylo to v prosinci 2025. Zabývám se portréty slavných lidí, kteří ve světě něco dokázali, a chtěl jsem udělat portrét, koláž, panu Mašínovi. Dostal jsem možnost k němu přijet do Spojených států. Přivítal nás v Santa Barbaře, kde jsme u něj týden bydleli.

Všichni ho znali jako odbojáře a vojáka, málokdo jako podnikatele, ale nikdo jako „modela“. Fotil se rád?
Řekl bych, že se fotil rád, zcela určitě. Nebyla s ním, dá se říct, žádná práce. Byla tam se mnou moje přítelkyně a on před ní doslova zářil. Před hezkou holkou se jako asi každý chlap trochu předváděl. Na těch fotkách je vidět, že neměl s focením nejmenší problém.

Vyprávěl příběhy, jak mu piloti párkrát skoro nedoletěli, protože jim došel benzín a museli nouzově přistát.

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