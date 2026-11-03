Kde jste poznal Josefa Mašína?
Bylo to v prosinci 2025. Zabývám se portréty slavných lidí, kteří ve světě něco dokázali, a chtěl jsem udělat portrét, koláž, panu Mašínovi. Dostal jsem možnost k němu přijet do Spojených států. Přivítal nás v Santa Barbaře, kde jsme u něj týden bydleli.
Všichni ho znali jako odbojáře a vojáka, málokdo jako podnikatele, ale nikdo jako „modela“. Fotil se rád?
Řekl bych, že se fotil rád, zcela určitě. Nebyla s ním, dá se říct, žádná práce. Byla tam se mnou moje přítelkyně a on před ní doslova zářil. Před hezkou holkou se jako asi každý chlap trochu předváděl. Na těch fotkách je vidět, že neměl s focením nejmenší problém.
Vyprávěl příběhy, jak mu piloti párkrát skoro nedoletěli, protože jim došel benzín a museli nouzově přistát.