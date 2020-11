Kdyby nebylo skotského králíka, český znak by dnes pravděpodobně vypadal trochu jinak. Jedním z těch, kdo na přelomu let 1941 a 1942 procházel drsným parašutistickým výcvikem na skotské vysočině, byl i mladý voják Jiří Louda. Později se stal autorem českého státního znaku, kterému dal jeho dnešní charakteristickou podobu. Nyní by se dožil sta let.