„Všechno bylo kradené.“ Soud trvá na trestu v milionech za investiční podvod

Autor: ,
  13:18
Za podvedení tisícovek klientů investiční firmy WSM má podnikatel Jiří Kubíček zaplatit státu peněžitý trest v celkové výši 15 milionů korun. Trvá na tom pražský městský soud, který v pondělí zopakoval svůj předchozí verdikt zrušený odvolacím senátem. Kubíček si už za dvoumiliardový podvod odpykává osm let vězení.
Majitel společnosti WSM Jiří Kubíček na svém zámku v Bezdružicích.

Aktuální druhá větev jeho kauzy se týká tří stovek zbylých poškozených, které policie dohledala později. Rozsudek není pravomocný, muž vinu odmítá.

„Pan obžalovaný má jistě dobré přesvědčovací schopnosti, stejně tak dobře měl vymyšlený ten systém,“ uvedl předseda soudního senátu Kamil Vacík. Zmínil, že poškození klienti byli neopatrní navzdory tomu, že Česká národní banka Kubíčkovi uložila pokutu za podnikání bez příslušného povolení. „Přestože si to přečetli na internetu, dál investovali s vidinou zisku, protože jim známí řekli, že to funguje,“ uvedl soudce.

Žádný robot – bylo to letadlo. Za dvoumiliardový podvod soud potvrdil 8 let

Součástí souhrnného rozsudku je i maximální, tedy desetiletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech firem, propadnutí peněz z účtů i řady movitých věcí a také zabrání peněz a nemovitostí zajištěných jako výnosy z trestné činnosti.

Devětačtyřicetiletý podnikatel se vyhlášení rozsudku neúčastnil, na začátku pondělního hlavního líčení požádal prostřednictvím videokonference z věznice, aby se jednalo v jeho nepřítomnosti. Dlouhodobě trvá na tom, že funkční automatické obchodní systémy skutečně existovaly, a že tedy klienty nepodvedl. Znalecké posudky ale dospěly k opačnému závěru, žádný takový software nedohledaly.

Z lidí vylákal přes 2 miliardy, posudku o chatrném zdraví muže soudce neuvěřil

Bylo to letadlo, popsal Kubíček systém

V první větvi kauzy, která zahrnovala 7801 poškozených, uložil soud Kubíčkovi vedle odnětí svobody také šestimilionový trest a maximální, tedy desetiletý zákaz činnosti. Ve druhé aktuální větvi mu peněžitý trest navýšil o dalších devět milionů, odvolací soud ale loni tuto část vrátil k doplnění dokazování.

Kubíček zprostředkovával v letech 2012 až 2017 svým klientům v Česku či na Slovensku zřízení obchodního účtu k obchodování na devizovém trhu forex. Zájemcům nabízel licence ke svému vynálezu – robotovi, jenž za ně měl samostatně vyhodnocovat obchodní příležitosti. Podle obžaloby fungoval celý systém jako takzvané letadlo a Kubíček vklady používal částečně pro sebe, částečně k tomu, aby celý systém udržel v chodu.

Z tisíců lidí vylákal přes 2 miliardy. Dostal 8 let vězení a pokutu 9 milionů

„Pan Kubíček nalákal investory, vytuneloval celou skupinu společností a to je holý fakt,“ shrnul v pondělní závěrečné řeči státní zástupce Boris Havel. „Když to řeknu hodně lidově, tak všechno, co si pan Kubíček obstaral, někomu ukradl,“ dodal.

Podvodně vylákané peníze podle něj podnikatel soustavně vyváděl na účty jiných svých společností, vybíral je v hotovosti nebo si za ně kupoval nemovitosti zaměřené mimo jiné na zemědělskou výrobu.

Policisté podnikatele zadrželi v březnu 2017, zasahovali také na jeho zámku v Bezdružicích. Muž dříve u soudu uvedl, že nemá žádné příjmy, a to ani z WSM Bohemia, ani ze zahraničních společností, které řídí. Pokud peněžitý trest neuhradí, prodlouží se mu pobyt za mřížemi. V minulosti už byl jednou trestaný za podvod a za nedovolené ozbrojování. Další dvě jeho stíhání kvůli zkreslování údajů o stavu hospodaření justice zastavila s argumentem, že jsou vedle stíhání za investiční podvod neúčelná.

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump

Sledujeme online
Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní...

Americký prezident Donald Trump a Írán odsouhlasili pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří. Došlo k tomu zhruba hodinu a půl před tím, než vypršelo ultimátum, které dal Trump Íránu a ve kterém...

Írán může být zničen během jediné noci, možná se to stane v úterý, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump řekl v pondělí, že Írán může být zničen během jediné noci. A možná se to stane v úterý v noci, řekl na tiskové konferenci v Bílém domě. Americký ministr obrany Pete...

„Všechno bylo kradené." Soud trvá na trestu v milionech za investiční podvod

Majitel společnosti WSM Jiří Kubíček na svém zámku v Bezdružicích.

Za podvedení tisícovek klientů investiční firmy WSM má podnikatel Jiří Kubíček zaplatit státu peněžitý trest v celkové výši 15 milionů korun. Trvá na tom pražský městský soud, který v pondělí...

13. dubna 2026  13:18

Rakušan měl šifrovaný mobil, s Redlem je zábava, popsal Fremr u soudu k Dozimetru

U soudu v kauze Dozimetr svědčí Jiří Fremr. (13. dubna 2026)

V pondělí u soudu v kauze Dozimetr svědčí Jiří Fremr, někdejší poradce náměstka pražského primátora Jiřího Pospíšila. Policie Fremra na záběrech ze skryté kamery přistihla, jak podává a šňupe bílý...

13. dubna 2026,  aktualizováno  13:15

Papež Lev XIV. vyrazil na turné po Africe. Začíná historickou návštěvou Alžírska

Papež Lev XIV. zahájil svou návštěvu Afriky v Alžírsku, po příletu ho vítal...

Lev XIV. zahájil v pondělí jako první papež v historii návštěvu převážně muslimského Alžírska. Chce na ní například uctít památku alžírských obětí války za nezávislost proti Francii mezi lety 1954 až...

13. dubna 2026  13:15

Orbánův konec trhy vítají. Posiluje forint a daří se i maďarským akciím

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, promlouvá v Budapešti ke...

Drtivé vítězství opozice v maďarských volbách otevírá cestu k výrazným změnám v zemi. Peter Magyar již během volební kampaně opakovaně sliboval, že pokud se jeho středopravicové straně Tisza povede...

13. dubna 2026  13:11

Tusk doufá, že Maďarsko pod novým vedením vydá Polsku dva stíhané politiky

Polský premiér Donald Tusk (11. dubna 2026)

Polský premiér Donald Tusk doufá, že Maďarsko po konci vlády národněkonzervativního premiéra Viktora Orbána Varšavě vydá dva opoziční politiky obviněné ze zpronevěry během jejich dřívějšího působení...

13. dubna 2026  13:08

Krycí jméno Rinope. Generála nebe Peřinu připomíná v pražských Řepích obří malba

Odhalení malby s portrétem letce Františka Peřiny na zdi sportovního areálu v...

Na legendárního pilota z 2. světové války Františka Peřinu zavzpomínaly pražské Řepy. Sportovní areál základní školy, která nese jeho jméno, zdobí od minulého týdne mural s podobiznou proslulého...

13. dubna 2026  13:03

Potravinový doplněk ukrýval léčivo používané ve viagře. Inspekce ho zakázala

Bylinný doplněk stravy na podporu sexuální výkonnosti s rizikovou látkou...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) objevila na českém trhu potravinový doplněk s názvem VIP Power slibující zvýšení sexuální výkonnosti. Přípravek podle laboratorního rozboru obsahuje...

13. dubna 2026  13:03

Kam zmizel Szijjártó? A koho vezla dvě armádní letadla do Afriky? řeší Maďaři

Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjartó na předvolebním mítinku ve městě...

Klíčové postavy kampaně maďarské strany Fidesz, ministr zahraničí Péter Szijjártó a šéf resortu výstavby a dopravy János Lázár, mlčí od nedělní volební prohry tohoto politického uskupení. Upozornil...

13. dubna 2026  10:50,  aktualizováno  12:57

Kuba a Netolický stvrzují spolupráci. Hnutí MY a Naše Česko spojila stejná vize

Martin Kuba a Martin Netolický stvrzují spolupráci. Stejná vize spojila hnutí...

Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby se domluvilo na spolupráci s hnutím MY pardubického hejtmana Martina Netolického v podzimních komunálních volbách. Oba subjekty zvažují společný...

13. dubna 2026  12:57

„To nebylo moudré, Maďaři ještě budou litovat.“ Rusové koušou pád Orbána

Premium
Maďarský premiér Viktor Orbán přiznal porážku v parlamentních volbách (12....

Pozoruhodné: Viktor Orbán prohrál volby v Maďarsku, přestože ho podporovaly Spojené státy i Rusko. Ukrajina by se však moc radovat neměla. Brzy se prý ukáže, že ani nástup vítěze Pétera Magyara...

13. dubna 2026  10:30,  aktualizováno  12:53

Zadržování lodí spojenců? Blokáda USA vzbuzuje otázky, Íránu může i vyhovovat

Premium
Torpédoborec amerického námořnictva USS Michael Murphy na odminovací misi v...

Kolem námořní blokády Hormuzského průlivu, oznámené americkým prezidentem Donaldem Trumpem na pondělí, se vznáší řada otázek. Není jasné, jakým způsobem ji USA budou přesně vymáhat. Zda budou...

13. dubna 2026  12:45

Vláda kývla na návrh zákona, který jí umožní regulovat ceny paliv nařízením

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc přichází na jednání...

Vláda Andreje Babiše schválila návrh zákona, který by jí i jejím nástupcům umožnil regulovat marže a ceny nafty a benzinu pouhým nařízením kabinetu. Vláda chce takový návrh projednat v parlamentu v...

13. dubna 2026,  aktualizováno  12:44

