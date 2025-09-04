Na událost, k níž mělo dojít před časem v době poslancova rozvodu, nyní upozornil web Seznam Zprávy. Kobza, jenž v říjnových volbách kandiduje do Sněmovny za hnutí Stačilo! a dříve působil v SPD, odmítl bližší okolnosti vysvětlit.
Ve stručné odpovědi odkázal na tiskového mluvčí hnutí Stačilo!. Ten následně nešťastnou událost potvrdil. „Pouze vím, že v době, kdy se manželé Kobzovi rozváděli, došlo k tragickému úhynu psů, kteří byli zavřeni v autě. Považujeme to za politováníhodné, “ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí Roman Roun s tím, že se věc odehrála ještě před vstupem Kobzy do hnutí.
Redakce iDNES.cz oslovila s dotazy Kobzu i Rouna, zatím však neodpověděli.
Těla dvou dalmatinů měla nalézt Kobzova bývalá partnerka poblíž Jílového u Prahy. Ta odmítla poskytnout bližší informace s tím, že se jedná o soukromou záležitost. „Ano, bylo to hrozné, ale nebudu o tom nic říkat,“ sdělila.
Podezření na týrání zvířat?
Poslanec Kobza, který dříve působil v SPD Tomia Okamury, bude nyní kandidovat za hnutí Stačilo!. Ve Středočeském kraji se utká i s Tomiem Okamurou, který tu vede kandidátku SPD. Kobza je na pátém místě.
Svůj rozchod s SPD Kobza dříve odůvodnil mimo jiné tím, že jeho priority se neshodují se směřováním strany. „Důvodem mého odchodu z SPD byly programové a osobní rozdíly. Více se k tomu nechci vyjadřovat,“ řekl.
Podle advokáta Roberta Plicky, odborníka na práva zvířat, má úhyn psů v přehřátém vozidle znaky trestného činu. Zároveň zdůraznil, že u poslance jde i o veřejný zájem, který by měl být prověřen orgány činnými v trestním řízení.
„Jednoznačně se jedná o podezření z trestného činu, které je třeba řešit i ve veřejném zájmu,“ uvedl Plicka.
Středočeská policie však žádný takový případ zatím neeviduje. Není proto jasné, zda byl incident vůbec oficiálně nahlášen.
Sám bojoval za ochranu zvířat
Právě Kobza se v minulosti jako poslanec SPD podílel na novele trestního zákoníku, která od roku 2020 zpřísnila postihy za týrání zvířat. Za podobný čin dnes hrozí dva až šest let vězení.
Za poslední dobu to není jediný případ, kdy se dostal do popředí politik v souvislosti s kauzou týkající se zvířat. Jen krátce před Kobzou čelila kritice bývalá poslankyně hnutí ANO Margita Balaštíková, která podle nahrávek uveřejněných v médiích zvažovala objednání zabití psa.
Kvůli kauze s nahrávkou, na níž během vyhroceného rozvodu mluví o zabití psa partnerky exmanžela, nakonec nebude kandidovat do Sněmovny, pozastavila také členství v hnutí ANO.