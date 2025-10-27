Třeba o tom, jak se z lesů dostal do Prahy, kdo na něj čekal v lese v autě a odvezl jej, kde se vzal nápad skrývat se v bytě manželky doživotně odsouzeného orlického vraha Ludvíka Černého, nebo co chtěl udělat, kdyby jej policie nedopadla. Mluví i o tom, jak jel navštívit člověka, o kterém se domnívá celé roky, že byl pachatelem vražd, za které Kajínek seděl. Kajínek je na svobodě po milosti prezidenta Miloše Zemana už od května 2017.
Celé roky se spekuluje o tom, jak jste vlastně přeřezal silné mříže v oknech, jestli jste měl třeba diamantovou strunu a jak se k vám dostala. Tak jak to bylo?
Žádnou diamantovou strunu ani nic takového jsem neměl. Už proto, že tou by se to řezalo dlouhé hodiny. Vymyslel jsem způsob, jak by to šlo nejlépe a rychle. Ta mříž byla ocelová, průřez byl čtvercový a zhruba 3,5 centimetru v průměru. Musel jsem dokázat udělat dva řezy, abych vyřízl takovou část, abych se mříží protáhl. Na tom Mírově je všechno strašně slyšet, tam nemůžete vzít normální list pily a začít řezat, protože to prostě půl hradu slyší, že někdo řeže mříže... Tam normálně slyšíte lidi, kteří si pod hradem povídají, a oni slyší zase vás z cely. Nešlo řezat mříž několik dnů.
Pokošovi dostali ochranku a já jsem počítal, že až jim ji za tři měsíce zruší, tak dostanou strach a řeknou pravdu, protože média ze mě vytvoří nejstrašnější monstrum.