Kajínek za mříže zpátky nepůjde, nehoda u Bíteše je podle policie přestupek

„Policisté z dopravního inspektorátu Žďár nad Sázavou ukončili šetření dopravní nehody, ke které došlo v sobotu 3. června po jedné hodině odpoledne mezi obcemi Ořechov a Velkou Bíteší na Žďársku. Řidič vozidla Mercedes Benz při projíždění zatáčky přejel do protisměru a došlo ke střetu s automobilem Škoda Roomster s přívěsem. Spisový materiál jsme zkompletovali a nehodu oznámili místně příslušnému správnímu orgánu,“ stojí ve čtvrtečním oznámenípolicejní komisařky Jany Kroutilové.

Jiří Kajínek podle svých slov o verdiktu policie oficiálně neví. „Nikdo mě nekontaktoval, vím jen, co se napíše v médiích. Nezlobte se, ale tohle je přesně ten případ, kdy se zatím k ničemu vyjadřovat nemůžu,“ řekl v pátek redakci iDNES.cz Kajínek.

Nehoda se stala v sobotu 3. června krátce po poledni mezi Ořechovem a Velkou Bíteší na Žďársku. Kajínek řídil auto značky Mercedes Benz a při projíždění zatáčky přejel do protisměru, kde došlo ke střetu s automobilem Škoda Roomster s přívěsem.

Řidiče škodovky a jeho spolujezdkyni převezla zdravotnická záchranná služba do nemocnice. Na autech vznikla škoda za více než tři sta tisíc korun. Dechová zkouška prokázala, že ani jeden z řidičů před jízdou nepil alkohol.

„Rozhodně jsem nejel jako dobytek. Žádní svědci nehod nejsou. Tedy alespoň já o žádných nevím. Je to nešťastná událost. Mrzí mě to. Nejpodstatnější je, aby byli všichni v pořádku,“ řekl po nehodě Kajínek redakci iDNES.cz. „Snad ne,“ odpověděl tehdy na dotaz, zda se neobává, že může jít kvůli nehodě znovu do vězení.

Když nyní již bývalý prezident Miloš Zeman v roce 2017 udělil Jiřímu Kajínkovi milost, stanovil zkušební dobu na sedm let. V ní se Kajínek nesmí dopustit žádného trestného činu. Pokud by ji porušil, o jeho dalším osudu by rozhodovala hlava státu. Tedy aktuálně prezident Petr Pavel.

Kajínek se na svobodu dostal 23. května 2017. Ve Věznici Rýnovice v Jablonci nad Nisou si odpykával doživotní trest za dvojnásobnou vraždu. Jeho podmínku hlídá plzeňský krajský soud.

Kajínek měl autonehodu také v roce 2017, když u Plzně nedal přednost v jízdě. Policisté tehdy dopravní nehodu uzavřeli blokovou pokutou a udělením čtyř trestných bodů do karty řidiče.