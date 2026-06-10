„Co tady děláte?“ Krejčíř byl v šoku, když po deseti letech poprvé uslyšel češtinu

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Hynek se za Krejčířem vydal do Jihoafrické republiky poté, co zjistil, že se Čech odsouzený za pokus o vraždu a podíl na vraždě libanonského bosse podsvětí chystá dostavit k vrchnímu soudu. „Místní novináři mi říkali, že se k němu nedá přiblížit, že je zakázaný i vizuální kontakt,“ vzpomíná Hynek. Přesto se mu podařilo prolomit bezpečnostní opatření.
Půlminutový rozhovor u podzemní chodby
„Čekali jsme u východu z té podzemní místnosti. Najednou jsem uslyšel z tunelu hlasy podobné Krejčířovi. Když jsem viděl světlou hlavu, bylo mi jasné, že to je on,“ líčí Hynek okamžik setkání. Zločince pozdravil, ten byl šokovaný, pak se usmál a podal mu ruku. „Říkal: Co se děje? Co tady děláte? Čekal, že ho možná vydávají do Česka.“
Hovor netrval déle než půl minuty. „Překvapilo mě, jak se jeho vizáž proměnila. Míval vlasy, teď je bez vlasů. Vždycky chodil skvěle oblečený v obleku, teď přišel v teplákové bundě. To vězení se na něm podepsalo,“ říká novinář.
Krejčíř je podle Hynka ve vězení v Pretorii už 13 let, z toho posledních 10 let neviděl naživo žádného Čecha. „Může si volat s rodinou jednou za dva týdny, má monitorovaný telefon na jedno číslo, ale nemůže nikoho vidět.“
České know-how pro africké podsvětí
Jak je možné, že se Krejčíř dokázal etablovat v zemi s 70 miliony obyvatel, kde neměl žádné vazby? „Řada policistů říká, že je to geniální zločinec, dokáže se zorientovat v jakémkoliv prostředí,“ odpovídá Hynek. Krejčíř podle něj do Jižní Afriky přinesl „české know-how“ – propojení pouličních gangů s korupcí policistů a politiků.
„Vysvětlil těm pouličním gangům, že pokud chtějí být úspěšní, musí mít spojení se zločinem bílých límečků. Musí si platit své policisty, sponzorovat své politiky,“ popisuje Hynek. Sám Krejčíř je obviněn z přípravy vraždy libanonského drogového bosse Sama Issi. „Půjčil si od něj asi 20 milionů korun a neměl se k vracení. Krátce předtím, než byl Issa rozstřílený na křižovatce u Krejčířovy kavárny, se pohádali.“
Podle Hynka v Krejčířově okolí zemřelo víc lidí. „Jeden bývalý šéf podsvětí v Kapském Městě dal Krejčířovi pěstí na silvestrovské párty. Za dva týdny ho někdo na motorce rozstřílel v centru města.“
Návrat do Česka? Podsvětí se bojí, politici váhají
Jiří Hynek se v Rozstřelu vyjádřil i k možnosti Krejčířova návratu do České republiky. „Obávají se ho hlavně lidé, kteří tehdy patřili k podsvětí a dnes žijí jinak. Bojí se, že přijede bez prostředků a bude vymáhat staré dluhy. Není vyloučeno, že by tady vznikla válka podsvětí.“
Podle Hynka by Krejčířovi mohla pomoci i jeho stará známost s miliardářem Richardem Chladem, duchovním otcem hnutí Motoristé, které ve vládě drží mimo jiné ministerstvo zahraničí. „Policie našla v Krejčířově vile směnky – pouze jediná byla ta, že si Krejčíř od někoho půjčil peníze, a to právě od Richarda Chlada. Plánovali spolu stavět kasina na Seychelách.“
Nicméně současný premiér Andrej Babiš prý návrat Krejčíře nechce. „Byl mezi nimi konflikt ještě před tím, než Krejčíř uprchl, kvůli Setuze. A ministr spravedlnosti za ANO řekl, že by si Krejčíř měl nejdřív odsedět tresty v Jižní Africe – to je minimálně 35 let,“ dodává Hynek.
Krejčíř jako symbol nevyřešené minulosti
Podle novináře je Krejčíř symbolem nejen 90. let, ale i let následujících. „Ta éra vůbec neskončila. Máme kauzu Dozimetr, jejíž ústřední postava Michal Redl byl obchodním partnerem Radovana Krejčíře. Jsou to v podstatě devadesátky, které se vracejí, protože jsme se s nimi nikdy nevypořádali.“
Sám Hynek čelí kvůli své investigativní práci výhrůžkám denně. „Nedávno mi jeden proruský aktivista v Karlových Varech řekl: ‚Ty skončíš brzo na lůžku Motole, rezervuj si ho.‘“ Někteří vyhrožující skončili ve vazbě. „Člověk musí být pořád na pozoru,“ uzavírá investigativní novinář.
Proč se Krejčířovi podařilo ovládnout část jihoafrického podsvětí? Jak reálně hrozí jeho návrat do Česka? A proč se podle Hynka české orgány bojí zasáhnout proti ruským vlivovým centrům v Praze? I na to odpovídal Jiří Hynek v Rozstřelu.