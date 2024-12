Jak Česká televize řeší sociální sítě i dary. Právník Hrabovský o nové Chartě

Proč vůbec je potřeba, aby televize měla vedle Kodexu ČT další dokument, který pracovně nazývá Charta pracovníka ČT?

Charta, a zdůrazňuji, že hovoříme o pracovním názvu, vzniká jako standardní interní předpis ve formě rozhodnutí generálního ředitele jednoduše proto, že organizace velikosti ČT o třech tisících zaměstnancích vnitřní předpisy a pravidla mít nastavena musí. Je to standardní věc ve všech, i menších podnicích.

Proč je ve skutečnosti ale potřeba zpřesňovat Kodex ČT?

Pravidla, která jsou dnes obsažená v chartě, v zásadě ze sedmdesáti procent obsahují pravidla, která v České televizi již dříve buď platila, nebo aktuálně stále platí. Zároveň je tam několik nových oblastí, které dosud upraveny nebyly, jako je například přijímání darů. Dokument vzniká fakticky jako prevence, protože například zákoník práce prostě nemůže postihnout všechny situace pro všechny typy organizací. Proto jsou potřeba vnitřní předpisy, které nám konkretizují zákonné povinnosti a požadavky. Charta pracovníka ČT není ničím jiným než takovým vnitřním předpisem, který navíc, jak jsem už uvedl, z velké části obsahuje pravidla, která v televizi už platila nebo stále platí. A dovolím si tvrdit, že valná většina lidí, opravdu valná většina, se chová tak, jak je v chartě popsáno, již teď a nepřijde jim to divné, naopak jim to přijde naprosto přirozené. Kodex ČT vznikl v roce 2003 a neupravuje pravidla například chování na sociálních sítích. Charta kodex rozvíjí a upřesňuje.

Očekávali jste, že některé z pasáží vyvolají takovou debatu?

Je to asi jako každá taková věc, která obsahuje úpravu citlivějších témat, jako je například chování na sociálních sítích. To debatu vyvolá a debata není nic proti ničemu. To je v pořádku. Ale nemyslím si, že by ČT očekávala, že by se tento dialog měl odvíjet mimo televizi, přes média. To považuji za poměrně nešťastné. Už jenom vzhledem k tomu, že dokument byl ve fázi draftů. Ani to nebyl text, který by byl předložen nejvyššímu vedení k dalšímu připomínkování.

Odehrály se nějaké konkrétní příklady, kdy jste si říkali, že je potřeba třeba chování na sociálních sítích upravit? Narážím třeba na pasáže, kde se píše, že zaměstnanec by měl myslet na to, že i jeho v podstatě vtip nebo něco myšleno v nadsázce může být vyloženo jinak, než jak to myslí...

Už nyní existuje desatero pravidel pro chování novinářů na sociálních sítích, to znamená, že potřeba upravit tuto oblast nevznikla teď, ale vznikla a vznikala s postupným rozvojem sociálních sítí. Drtivá většina zaměstnanců si to, jak se mají na sítích chovat, uvědomuje.

Jsou tam i pasáže, které zmiňují, že o ČT smí navenek informovat a vyjadřovat se mluvčí či případně někdo pověřený. Bojí se někteří lidé, že to bude myšleno tak, že nemohou mluvit o své práci?

V chartě je primárně upraveno to, co bylo upraveno už od roku 2012 v rozhodnutí generálního ředitele ohledně pravidel komunikace, kde je, řekl bych, téměř jedna k jedné převzat text ohledně externí komunikace, a tedy i o tom, kdo je oprávněn poskytovat informace o ČT. A to je oddělení externí komunikace a zejména tiskový mluvčí. Je to naprosto standardní věc. Je naopak absolutně nepřijatelné a nepřípustné, aby mohl být osloven kdokoliv jakýmkoliv médiem a aby veřejně, oficiálně a za instituci odpovídal na různé dotazy. Samozřejmě si uvědomujeme, že obecně svoboda projevu nemůže být „přebita“ vnitřním předpisem. Na druhou stranu žádná svoboda není absolutní, každá svoboda je omezena svobodou druhého. Novináři samozřejmě mají všechna práva a redakční autonomii, kterou ČT plně respektuje a hlásí se k ní, ale existují i práva a oprávněný zájem zaměstnavatele, jako je to, aby televize poskytovala veřejnou službu v souladu se zákonem, tedy nestranně, objektivně, vyváženě. Již Kodex ČT definuje například střet zájmů, který nastává už tehdy, jestliže mohou vyvstat nějaké pochybnosti o nestrannosti, a není to hned o tom, že nestrannost je narušena. Stačí, že nastane pochybnost, proto charta i kodex stanoví určitá omezení a dávají celou řadu návodů nebo doporučení, jak se chovat, abychom se nedostali do této situace.

Bude porušení charty považováno za hrubé porušení pravidel, přesněji za hrubé porušení pracovní kázně, což si někteří zaměstnanci vykládají jako snahu mít bič na ty nepohodlné?

Na to nelze jednoduše odpovědět, vždy bude záležet na intenzitě a kontextu dané situace. Ale charta nejde nad Kodex ČT. Ten obsahuje závazná pravidla a ze zákona vyplývá, že porušení kodexu je porušením pracovní kázně. Určitě nemůže být ani řeč o tom, že by tady někdo chystal bič na zaměstnance a zbavoval se kohokoliv, kdo chartu poruší. Takhle to prostě být nemůže. To, že by někdo měl problémy z důvodu porušení charty, to považuji spíše za extrémní situaci. Není to něco, co by mohlo ve větším měřítku v ČT nastat. Charta ale zdaleka neobsahuje jen povinnosti, hned v úvodních ustanoveních také garantuje celou řadu práv, jako nediskriminaci, otevřené dveře k vedení televize, ochranu zaměstnanců.

Kdy budete mít hotovou finální podobu?

Přesné datum není stanoveno. Předpoklad nějaký je, ale nechci spekulovat. A není to ani úplně rozhodující.

Dostáváte od zaměstnanců připomínky písemně?

Aktuálně je v procesu řízená diskuse se zástupci zaměstnanců a má nějaká pravidla. Jednotlivé připomínky nebo podněty jsou diskutovány a velmi často dochází v zásadě jen k objasnění obsahu, účelu nebo interpretaci, aniž by bylo nutné zasahovat do textu. Někdy se text naopak z důvodu jistoty nebo lepší srozumitelnosti přeformuluje a případně i upraví. Já si myslím, že máme nyní předfinální verzi.

Odešel někdo kvůli chartě?

Vlna odchodu kvůli chartě nenastala a myslím si, že ani nenastane.