Diskuse byla krátká. Vedení ANO pozastavilo členství Faltýnka mladšího

21:52 , aktualizováno 21:52

Předsednictvo hnutí ANO na čtvrtečním zasedání vyhovělo žádosti Jiřího Faltýnka a pozastavilo jeho členství. Sdělilo to tiskové oddělení hnutí. Syn prvního místopředsedy a šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka o to žádal poté, co některá média psala, že je podezřelý z korupce.