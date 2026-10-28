Když v srpnu 1968 vjely do Československa tanky vojsk Varšavské smlouvy, Dienstbier pracoval jako novinář Československého rozhlasu. Patřil k těm, kdo se podíleli na protiokupačním vysílání. Rozhlas tehdy zprostředkovával zprávy o invazi a pomáhal udržovat spojení mezi lidmi v zemi.
„My pouze plnili svou pracovní povinnost v souladu s přáním celého národa uchovat si svobodu, kterou jsme postupně získali v šedesátých letech,“ popisoval Dienstbier později svou roli v těchto klíčových dnech.
Rychlý zásah nepřinesl výsledek, který komunistické vedení očekávalo. Dienstbier později vzpomínal, že zatčení naopak přitáhlo pozornost k jejich činnosti.