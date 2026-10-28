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Oceněný Dienstbier přestřihl železnou oponu. Byl to frajer, říkal o něm Pithart

Tereza Krocová
  21:39

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Jiří Dientsbier za komunistického režimu patřil k signatářům Charty 77 a působil jako redaktor Rádia Svobodná Evropa. Po sametové revoluci se stal prvním československým ministrem zahraničí. | foto: Profimedia.cz

V srpnu 1968 pomáhal z rozhlasu informovat o sovětské okupaci, později podepsal Chartu 77 a za svou opoziční činnost strávil tři roky ve vězení. Po revoluci se stal Jiří Dienstbier starší prvním nekomunistickým ministrem zahraničí Československa od roku 1948. Připomeňme si životní příběh muže, kterému ve středu prezident Petr Pavel propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka in memoriam.

Když v srpnu 1968 vjely do Československa tanky vojsk Varšavské smlouvy, Dienstbier pracoval jako novinář Československého rozhlasu. Patřil k těm, kdo se podíleli na protiokupačním vysílání. Rozhlas tehdy zprostředkovával zprávy o invazi a pomáhal udržovat spojení mezi lidmi v zemi.

„My pouze plnili svou pracovní povinnost v souladu s přáním celého národa uchovat si svobodu, kterou jsme postupně získali v šedesátých letech,“ popisoval Dienstbier později svou roli v těchto klíčových dnech.

Rychlý zásah nepřinesl výsledek, který komunistické vedení očekávalo. Dienstbier později vzpomínal, že zatčení naopak přitáhlo pozornost k jejich činnosti.

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Oceněný Dienstbier přestřihl železnou oponu. Byl to frajer, říkal o něm Pithart

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